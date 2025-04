Tito Nieves recuerda salsa clásica "Señora ley" fue inspirada en años tormentosos de Fernando Villalona

Tito Nieves recordó este viernes que "Señora la ley", la clásica salsa que lo convirtió en fenómeno del ritmo, fue inspirada la situación relacionada a la droga que en los años 80 envolvió al merenguero dominicano Fernando Villalona.

"Señora ley" está incluida en el álbum "La ley", lanzado en 1986, hace ya casi 40 años, por la agrupación Conjunto Clásico, con la voz principal de Tito Nieves.

Para esos años previos, 1983-1985, Villalona enfrentaba una situación complicada por estar sumergido en el mundo de las drogas y fue detenido por policías, bajo acusación de posesión de marihuana.

En una de las veces que lo detuvieron: "Me dijeron: -encontramos una bala en su vanette y destapamos la bala y encontramos dentro de la bala una semilla de marihuana; yo hasta me reí porque yo pensé que estaba relajando... y me sale otro por allá diciendo: - y esto también (mostrando una fundita con droga)", relató en 2017 Villalona al programa "Énfasis con Iván Ruiz" (Color Visión).

Ese día de 1985 lo llevaron a la Fortaleza Duarte en San Francisco de Macorís detenido. Antes, en 1983, por motivos parecidos, fue encarcelado en la Fortaleza de San Luis, en Santiago de los Caballeros.

En ese año, 1983, fue detenido en la autopista Duarte, rumbo a Santiago de los Caballeros, por exceso de velocidad, y cuando registraron el vehículo encontraron una hierba rara, que presuntamente era marihuana.

Villalona fue puesto en libertad porque se determinó que no era droga lo que llevaba, sino "cilantrico".

El asunto generó un escándalo, a consecuencia del cual cancelaron a un alto oficial de la policía que hasta se mencionaba como posible jefe de la institución, recordó el veterano periodista Joseph Cáceres.

Según Cáceres, Fernandito fue detenido en seis ocasiones diferentes, hasta que Joaquín Balaguer pidió que "se dejara tranquilo al muchacho".

Video Tito Nieves - Señora Ley (en vivo)



Esta agitada época en la vida de Villalona tuvo muchos testigos, unos más lejos, otros más cercas. También sirvió de inspiración al compositor puertorriqueño Ramón Rodríguez, quien escribió "Señora ley", grabado por el Conjunto Clásico con arreglos de José Febles y la voz de Tito Nieves.

Este viernes, 25 de abril, Tito Nieves fue al programa "El vacilón de la mañana" de la emisora 97.9 FM de Nueva York, donde relató de nuevo sobre el tema "Señora ley".

El veterano salsero rememoró en La Mega que a Villalona "no sé si fue por envidia o por algo, le echaron una semillita o algo... lo metieron preso, Ramón Rodríguez se inspiró y comenzó a escribir la canción...".

El tema fue grabado en un estudio de Santo Domingo, según Tito Nieves y con los años se convirtió en carta de presentación del salsero.

Incluso, retomó su pegada a partir de 1999 cuando una emisora peruana la rescató y la reprogramó, destacando la voz de Tito.

"Estoy de gira en Perú y estoy promoviendo otra canción, y de momento me pidieron Señora ley, empiezo a cantarla a capela... una de las emisoras, Radio Mar, tuvo la iniciativa de grabarla y pegar la canción, eso fue un boom", contó Tito en una entrevista.