Liam Payne, el ídolo juvenil que tuvo una vida marcada por la fama, los excesos y la lucha por su salud mental

La noticia de la muerte de Liam Payne conmocionó al mundo. El exintegrante de One Direction falleció tras caer de un tercer piso de un hotel en Argentina, país en el que estaba desde principios de mes justamente para ver cantar a su excompañero de banda, Niall Horan.

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo a medios locales que se trató de una caída de alrededor de trece o catorce metros y que sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida” y “No hubo posibilidad de reanimación”.

El personal policial de la Comisaria 14B se dirigió al hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6092, por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.

A inicios de esta semana su exprometida Maya Henry, alegaba que él la había abandonado después de pedirle que se hiciera un aborto. De acuerdo a TMZ, sus abogados habían estado tratando de enviarle una carta de cese y desistimiento para que dejara de comunicarse con ella.

Liam se hizo famoso cuando a sus 16 años, junto a sus excompañeros, Harry Styles Louis Tomlinson. Niall Horan y Zayn Malik, se unió a One Direction, la “boyband” más grande del mundo después de su lanzamiento en 2010 en "The X Factor".

Cuando firmó su primer contrato discográfico con Sony Music con la banda, hizo realidad su sueño de convertirse en un cantante reconocido a nivel global. Gracias a esto, pude grabar cinco álbumes de gran éxito, que dominaron las listas de música más importantes, y encabezó cuatro giras mundiales.

Adicción

Finalmente en el 2015 la banda se separó. Liam había revelado previamente que había "tocado fondo” durante su tiempo en One Direction debido a su consumo de drogas y alcohol.

“Me preocupaba hasta dónde llegaría mi punto más bajo. ¿Dónde está mi punto más bajo? Y nadie lo habría visto nunca. Soy muy bueno ocultándolo. Nadie lo habría visto nunca”, explicó Payne en el podcast “Diary of a CEO” en junio de 2021.

En información recogida por Page Six se indica que cuando el presentador Stephen Bartlett le preguntó a su invitado si alguna vez había experimentado “ideas suicidas” durante sus días oscuros, el creador del éxito “Strip That Down” admitió: “Sí. Hay algunas cosas de las que definitivamente nunca, nunca he hablado”.

El artista británico habló sobre cuánto había afectado el abuso de alcohol a su salud mental: “Había algunas fotos mías en un barco, y estaba hinchado. Yo lo llamo mi cara de pastillas y alcohol. Mi cara era como diez veces más grande de lo que es ahora”.

A inicios de 2023, Liam preocupó a sus fanáticos tras desaparecer de las redes sociales y cuando reapareció confesó que había ingresado a un programa de 100 días en rehabilitación para tratar su alcoholismo, ya que no lograba mantener la sobriedad durante largos periodos de tiempo sin ayuda profesional y tras su salida del centro, alcanzó 6 meses sin consumir bebidas alcohólicas, publica Clarín.

"Necesitaba tomarme un poco de tiempo, porque ya no me reconocía a mi mismo. No tuve mi teléfono por 100 días y tampoco me conecté con el mundo exterior en absoluto. La parte más difícil fue encender mi celular otra vez. Eso me dio miedo, pero es bueno estar en esta posición, porque ya no necesito esas cosas. La fiesta se terminó", reconoció.

En agosto de este año el cantante canceló su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Iba a tocar en Argentina el 9 de septiembre pero, debido a una grave infección en su riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993. Sus padres Geoff y Karen Payne contaron en varias entrevistas a medios británicos que el artista presentó varios problemas de salud durante su nacimiento. Entre ellos, la falta de funcionamiento de uno de sus riñones, lo que llevó a que transitara los primeros años de su vida en un hospital.