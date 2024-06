Junto a Don Omar, los seis famosos que sufren graves enfermedades este año

En los últimos meses, famosos del ámbito artístico han revelado que padecen cáncer, una enfermedad que afecta al ADN de las células, que puede ser mortal y que evidencia que no tiene sexo, edad o género musical.

El caso más reciente, revelado ayer, es el del reguetonero puertorriqueño Don Omar, precedido por el merenguero dominicano Héctor Acosta, la argentina Lucía Galán (dúo Pimpinela), el músico estadounidense Kevin Jonas y la princesa de Gales, Kate Middleton.

Aunque no está afectada de cáncer, el caso de la cantante estadounidense Celine Dion es seguido con preocupación en el mundo del entretenimiento. Ella padece el síndrome de persona rígida (SPR).

El lunes, la comunidad artística latinoamericana fue sorprendida por el reguetonero puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, quien no explicó la tipología de la enfermedad que padece, pero escribió con aparente esperanza: “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer”.

Luego agregó: “Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer”. Sin embargo, no ofreció más detalles, en la red social de Instagram.

De inmediato otros artistas y fanáticos se solidarizaron y se pusieron a la disposición del intérprete de “Salió el sol” luego de revelar su diagnóstico.

Daddy Yankee y Don OmarARCHIVO

Además de las decenas de artistas que reaccionaron de inmediato en su publicación, los fanáticos esperaban la de su colega y compatriota Daddy Yankee, quien fue hasta hace pocos meses su rival. “El Cangri” compartió un versículo bíblico en sus historias de Instagram.

“’Mi Señor y Dios, te pedí ayuda, y tú me sanaste’. Salmos 30:2 RVC”, publicó Yankee. Y añadió: “Pa’ lante guerrero”.

“Pa’ lante esa prueba la superamos porque la superamos maestro en nombre de Jesús”, le externó Farruko.

Mientras que Zion “aquí estamos para lo que sea”, le respaldaron sus colegas del género, entre otros mensajes de empatía.

El cantante y senador Héctor Acosta (El Torito) en una de las sesiones de trabajo de la Cámara Alta.Senado RD

HÉCTOR ACOSTA

El merenguero dominicano, Héctor Acosta, “El Torito”, en una presentación artística también dio a conocer, que padece esa enfermedad sin especificar qué tipo, solo adelantó que en diciembre sufrió una alteración en el lado derecho del cuello y resultó ser un ganglio inflamado por lo que los médicos determinaron que debe hacerse una biopsia para descartar cualquier anomalía, pero no fue hasta el mes pasado que lo reveló.

Héctor Acosta no ha revelado nuevos detalles. Tampoco ha hablado del tratamiento y si éste está dando los resultados esperados.

Mucha gente del medio artístico conocía de la enfermedad del merenguero. Sus amigos le acompañaron a guardar la información hasta que pasara la campaña, en la que volvió a ganar la senaduría por su provincia, Monseñor Nouel.

Incluso, en canales de televisión de algunos pueblos del interior meses atrás se hablaba del tema de manera pública, pero el merenguero no se refirió a su condición de salud hasta finales de mayo cuando en medio de un concierto, en Puerto Rico, confesó que tiene cáncer.

“Este artista que ustedes están viendo esta noche aquí está cantando siendo diagnosticado con cáncer”, expresó el artista, que al día siguiente se hizo viral en toda República Dominicana.

Pimpinela, dúo integrado por los hermanos Joaquín y Lucía Galán.

Asimismo el cáncer tocó la vena sensible del romanticismo, tras Lucía Galán, miembro del dúo Pimpinela declarar que le descubrieron un quiste premaligno en el páncreas y que debía entrar al quirófano.

Posteriormente la página oficial del dúo artístico informó que la intérprete de “Olvídame y pega la vuelta” se está recuperando tras la intervención quirúrgica.

La también actriz argentina, con una trayectoria artística de más de cuatro décadas, en un principio reconoció que el proceso era difícil.

Luego agradeció a Dios por haber detectado a tiempo la enfermedad y pidió a los médicos que hagan los controles de abdomen para prevenir este tipo de cáncer.

Kate Meddleton, princesa de GalesFuente externa

PRINCESA DE GALES

“Un gran shock” fue para la princesa de Gales, Kate Middleton su diagnóstico de cáncer, al dar la noticia el pasado marzo de este año confesó estar “extremadamente conmovida” al igual que su esposo, el príncipe William.

La princesa se sometió a una cirugía de abdomen tras el anuncio de su cáncer, en ese momento se encontraba en las primeras etapas de un tratamiento de quimio terapia preventiva.

Kevin Jonas reveló que padece cáncer de piel.Fuente externa

KEVIN JONAS

Esta enfermedad sin barreras geográficas alcanzó a Kevin Jonas, guitarrista de la banda americana de pop rock Jonas Brothers, quien desveló al principio de este mes que padece de cáncer de piel en la cara y que detectó por un lunar en su frente que resultó ser un tumor maligno, por lo que tuvo que ser intervenido para eliminarlo.

“Asegúrense de revisar esos lunares” pidió el estadounidense de 46 años, a sus fans para evitar este tipo de patología maligna.

Mientras que Cat Janice, una artista e influencer de 31 años dedicó sus canciones a la batalla contra el cáncer terminal.

Se mostraba alegre tras casarse en enero de este años y luego entrar a la lista de los Billboard con su himno “Dance You Outta My Head”, lo que catalogó como “su sueño hecho realidad”, porque le auguraba el sustento de su hijo menor de edad, pero tal felicidad duró hasta el 28 febrero tras su deceso.

Celine Dion cuando presentó el premio al Álbum del Año en los premios GrammyGetty Images via AFP

CELINE DION

Luego de cancelar su gira Courage World Tour en 2022 y del lanzamiento del primer tráiler de su documental, “I Am: Celine Dion”, tras ser diagnosticada con el síndrome de persona rígida (SPR), Céline Dion se ha sincerado sobre la batalla que enfrenta contra la enfermedad neurológica.

Durante una entrevista en el programa australiano “Sunrise”, la cantante contó que su experiencia con el trastorno del sistema nervioso central también ha afectado a sus hijos René-Charles, de 23 años, y los mellizos Eddie y Nelson de 13. “Mis hijos tienen miedo porque perdieron a su papá, y se preguntan si voy a morir. No quiero morir, no quiero mentir... Me asusté. Puede ser potencialmente mortal. ¿Qué va a pasar?”, expresó Dion.

Como parte de su gira de medios para promocionar el documental que estará disponible en Prime Video a partir del 25 de junio de 2024, Dion habló con Hoda Kotb de NBC, donde reveló que las consecuencias de la condición ha repercutido en su voz.

"Es como si alguien te estuviera estrangulando. Es como si alguien estuviera empujando tu laringe/faringe", admitió.