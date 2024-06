Céline Dion sobre su batalla de salud: "Mis hijos se preguntan si voy a morir"

Luego de cancelar su gira Courage World Tour en 2022 y del lanzamiento del primer tráiler de su documental, "I Am: Celine Dion", tras ser diagnosticada con el síndrome de persona rígida (SPR), Céline Dion se ha sincerado sobre la batalla que enfrenta contra la enfermedad neurológica.

Durante una entrevista en el programa australiano "Sunrise", la cantante contó que su experiencia con el trastorno del sistema nervioso central también ha afectado a sus hijos René-Charles, de 23 años, y los mellizos Eddie y Nelson de 13.

"Mis hijos tienen miedo porque perdieron a su papá, y se preguntan si voy a morir. No quiero morir, no quiero mentir... Me asusté. Puede ser potencialmente mortal. ¿Qué va a pasar?", expresó Dion.

Como parte de su gira de medios para promocionar el documental que estará disponible en Prime Video a partir del 25 de junio de 2024, Dion habló con Hoda Kotb de NBC, donde reveló que las consecuencias de la condición ha repercutido en su voz.

"Es como si alguien te estuviera estrangulando. Es como si alguien estuviera empujando tu laringe/faringe", admitió.