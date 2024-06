En Santiago se comenta: la salud de Héctor Acosta

Cuando me enteré que mi estimado amigo Héctor Acosta, El Torito, tiene cáncer, hace algunos meses, antes del él anunciarlo, sentí gran tristeza, ya que esta figura, fuera de la política, es amado, muy popular como artista, humilde, buen amigo y un gran ser humano.

Recuerdo que un 29 de septiembre, día de mi cumpleaños, me dio una grata sorpresa, fue al canal donde estaba realizando el programa de televisión y me cantó una de sus bellas canciones, también no se me olvida que mientras hacía un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos, en vehículo, llevábamos puesta una emisora donde colocaban música de este pequeño gigante, me sorprendió al escuchar una bachata, que por cierto no me gusta este género y dije wao, pero esa sí vale la pena escucharla y con tanto sentimiento que la interpreta.

Son muchas cosas de Héctor que llevo en mi memoria, como cuando Gerardo Díaz, El Toro, lo llevó donde mí, en sus inicios, cuando en esa época realizaba mi programa en el canal 7 Cibao, hasta cuando se mudó a Santiago en un exclusivo residencial en Las Carmelitas, allí realizó varias actividades para sus amigos de la prensa, por igual cuando coincidíamos, él buscando su hija en un colegio de aquí y yo a Monserrat, pero no hay que estar afligido, El Torito es un creyente de Dios, la ciencia está muy avanzada, saldrá bien de todo esto y seguirá alegrando a su gente.

La estrella del romanticismo

La cantante Myriam Hernández, estará de nuevo en el país, ahora con su concierto “Invencible”. Esta extraordinaria artista ya ha venido a la República Dominica varias veces, esperada por muchas mujeres, sin temor a equivocarme es la preferida de las féminas y no es para menos, sus canciones hablan del amor, igual del desamor y con qué pasión las interpreta.

Es elegante, apasionada y con una bella voz, Myriam Raquel Hernández Navarro, su nombre de pila, compositora, modelo y conductora de televisión, todas sus canciones le llegan al alma a muchas damas enamoradas o no; El Hombre Que yo Amo, Huele a Peligro, Herida y otras tantas. Siendo de las que más gusta, Eres Casi El Hombre Perfecto, ya que son muchas las mujeres que la cantan a sus parejas comprometidas.

Esta baladista estará en el Teatro Nacional, en la capital del país, el próximo 15 de junio. Ya veré a muchas seguidoras comprando sus vestuarios para disfrutar de esta fenomenal intérprete y los tours, en autobuses, abarrotados.

Santiago y sus encantos

Pasaba por la calle Onésimo Jiménez, en Los Jardines Metropolitanos de esta ciudad y observé un edificio, recién construido, súper moderno y minimalista, es una plaza donde hay varios negocios, me llamó la atención un espacio para recrearse, Madre Café, me gustó, es lindo, desde afuera me encantó, aunque no he podido ir, ya será. Allí vi varias jóvenes conversando, venden de todo, café negro, capuchino, helados y una gran variedad de entradas, el lugar es muy juvenil y atractivo, es otro de los sitios nuevos que tiene la Ciudad Corazón para conocer, hacer turismo y no aburrirse en la zona.

Mes de las madres

Pasó el día De Las Madres y aunque algunos digan que es comercial, es bueno que se celebre.

Me puse nostálgica cuando entraba a mi calle, el sábado antes de ese día, vi llegar a una de las casas cerca de donde vivo dos carros con personas, incluyendo niños, con bultos y mucha alegría, iban a visitar a su madre y llevaban los nietos, muy tierna esa escena, así debe ser.

En el sector donde vivo muchos vehículos estacionados en las afueras de los hogares, llegaban con flores y regalos, me gustó que se celebrara en grande ese día, por igual los cementerios estaban llenos de personas rindiéndoles honores a las madres que ya no están físicamente, hasta los restaurantes estuvieron repletos llevándolas a pasear. Aunque siempre es día de las madres para los hijos buenos, también debe haber un día especial y celebrar por todo lo alto. Hasta la próxima.