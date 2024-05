¿Por qué las finalistas del Miss RD 2024 no obtuvieron los títulos correspondientes?

A pesar de haber quedado, en la pasada edición de Miss República Dominicana, como primera y segunda finalistas, Melissa Núñez (Comunidad Dominicana en USA) y Haidy Cruz (Monte Cristi) respectivamente, no obtuvieron títulos ni coronas de los otros concursos vinculados a la afamada competencia nacional.

En la gala final del Miss RD se estila que la primera finalista reciba la corona de Miss Internacional, mientras que la segunda finalista represente al país en el Reina Hispanoamericana. Sin embargo, en esta ocasión, no ocurrió por temas de estrategia y por las limitaciones que existen en dichos certámenes.

La directora de los tres concursos en República Dominicana, Magali Febles, explicó durante un encuentro con representantes de la prensa que decidió elegir para Miss Internacional a Miyuki Cruz (Comunidad Dominicana en Japón) por sus orígenes provenientes de Japón, donde se realizará esta competencia, revelando que Melissa Núñez no está apta para este titulo por ser divorciada, situación que confirmó tras rumores en el ámbito de los missologos.

En el caso de Haidy Cruz tampoco pudo ser titulada por tener dos hijos y exceder el limite de edad. Además señaló que la única dominicana que ha ganado esa corona a nivel internacional fue Massiel Taveras en 2007, así que optó por enviar a Mariela Mota (Santo Domingo Oeste) por tener rasgos similares a los de Taveras.

"Melissa es divorciada, en ese caso aunque no hubiese sido el criterios, como les explique antes, con el único protootipo que hemos ganado el concurso de Bolivia (Reina Hispanoamericana) fue con este prototipo de la reina, que si ustedes se fijan tiene el mismo color de Massiel Taveras y eso, tiene mucho dominio, tiene mucha personalidad, tiene mucha hambre igual que Celinee (Miss RD 2024), son estrategias", admitió.

Sobre si estos concursos podrían ir por el mismo camino del Miss Universo y convertirse en inclusivos, Febles dijo "no sé si ellos tienen ese tema en la mesa, no es un tema que yo he cuestionado.