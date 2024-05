Celinee Santos: "Si no hubiera obtenido el título de Miss RD, yo habría participado una tercera vez"

La recién coronada Miss República Dominicana Universo 2024, Celinee Santos aseguró que de haber sido ella la ganadora, hubiera participado una tercera vez en el certamen de belleza.

“Yo tengo tanta determinación y tanta fe en Dios que si anoche no hubiera obtenido el título de la Miss República Dominicana Universo, yo habría participado una tercera vez”, aseguró Santos en una rueda de prensa.

Al ser cuestionada de por qué tanto interés en el concurso, la beldad dominicana respondió: “Esta es una plataforma que no solamente me va a cambiar la vida a mí, sino también a mi familia. Yo no estoy pensando solamente en mí en este momento. Yo sé que después de este independientemente de los resultados del Miss Universo, mi vida va a cambiar para siempre”.

La modelo, quien ya participó en el concurso en 2019, expresó que este es su sueño desde los 13 años “todo lo que yo he trabajado desde los 13 años hasta este momento ha sido afine a este momento que estoy viviendo”.

Por otra parte indicó que solo tiene una cirugía estética y es en la nariz.

La joven representará el país en el Miss Universo 2024 que tendrá lugar el 28 de septiembre en México.

Celinee, de 24 años, nació en Los Alcarrizos. Sus orígenes vienen de una familia humilde compuesta por sus padres, Mercedes Frías, una negociante graduada en Mercadeo, y Manuel Santos, quien trabaja en una agencia de vehículos como desabollador, y sus dos hermanos, siendo ella la hermana del medio.

Su familia juega un papel importante en su crecimiento, siendo ellos, según su testimonio, su principal apoyo durante su preparación.