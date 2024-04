Fausto Mata dice que tiene un mes sin comunicarse con sus hijos y les envía mensaje públicamente

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor Fausto Mata le envió un mensaje a sus hijos, con quienes hace un mes supuestamente no tiene comunicación.

El humorista también aprovechó para felicitar a los jóvenes por sus respectivos cumpleaños y pide que sus conocidos le hagan llegar la publicación.

"Hoy está de cumpleaños mi hijo Karl Enrique, hoy 21 de abril. Wao papi, 17 años. También estuvo de cumpleaños mi hija Solinet, el día 7 de abril también, ambos nacieron en abril. Es un día agridulce, no he podido ver a mis hijos en sus cumpleaños", expresó Fausto.

"Cualquier persona que está cerca de ellos por favor llámenmelos, díganle que su papá los está felicitando en redes, se me ha hecho imposible comunicarme con ellos. No sé si es problema de comunicación o algo no sé, tengo prácticamente un mes o más que no sé de mis hijos, diferentes cosas han pasado", agregó.

"Espero que sean tolerantes un poco y yo sé que ustedes van a ser mayores de edad algún día y van a entender muchas cosas. Felicidades a ambos, su papá los quiere", continuó.

En otro post junto a una foto suya y de su hijo, Fausto escribió: "Felicidades dónde quieras que estés mi bebé, te amo aunque sé que no me vas a llamar".

Se recuerda que en varias ocasiones "Boca de Piano" se ha sincerado sobre su salud mental, confesando que sufre de depresión y ansiedad.