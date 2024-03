Hace unos días Elvis Martínez y Frank Reyes estaban discutiendo sobre quién estaba en las “grandes ligas” de la bachata, pero Zacarías Ferreira no está en esos pleitos incluso dice que no representa competencia para sus colegas.

“Creo que debo de estar entre los tres artistas dominicanos que tiene la mejor relación con todos los colegas”, expresó el artista durante una rueda de prensa en el Teatro Nacional con motivo a su presentación en Premios Soberano 2024.

“No he tenido ningún roce con nadie incluso yo creo que ellos saben que yo no represento ni siquiera competencia para ellos cuando tienen un éxito yo lo disfruto y lo gozo”, dijo.

El bachatero, quien tiene 11 años sin presentarse en el país, dijo que no tiene envidia de sus colegas “y por eso ellos también me quieren a mí y me respetan”.

Durante el encuentro con la prensa el intérprete de "El intruso" y "Me quedo", recibió un disco de diamante por el tema “Asesina” tras haber logrado 10 discos de platino.

Sobre su ausencia de los escenarios dominicanos, el bachatero expresó que se debe a que hace una década se estableció en Estados Unidos y su música conectó con las personas Centroamérica y Suramérica, y realiza más presentaciones en esos países.

Aunque reiteró que siempre ha sentido el apoyo del público dominicano dentro y fuera del país y no se ha olvidado de sus compatriotas.

El bachatero informó que pronto viene con una producción nueva y también realizará un homenaje a su amigo, el fallecido artista Yoskar Sarante.

Zacarías tiene preparado un musical especial en Premios Soberano a celebrarse el próximo 12 de marzo en una ceremonia en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, y será transmitida a partir de las 7:00 de la noche con el inicio de la alfombra roja, por Color Visión, para República Dominicana, y Univisión para el mercado estadounidense. También se transmitirán a nivel mundial vía streaming por la plataforma Vix.