Luego de las imágenes de Peso Pluma en Las Vegas con otra mujer, Nicki Nicole reaccionó confirmando la eminente ruptura amorosa a través de sus historias de Instagram.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", fueron las primeras palabras de la artista argentina en un texto.

En ese sentido, la cantante confesó que descubrió el supuesto engaño por redes sociales, igual que sus fanáticos, a quienes agradeció por su amor.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó.

Historia de Nicki Nicole sobre su separación de Peso Pluma.

Desde hace unas horas circula un video en el que aparece el exponente de corridos tumbados con una mujer hasta ahora desconocida en un casino de Las Vegas luego de la celebración del Super Bowl 2024.

Ambos fueron vistos juntos por última vez el 4 de febrero, en la reciente entrega de los Premios Grammy, donde se besaron frente a las cámaras y hablaron maravillas el uno del otro.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy" Nicki Nicole

Fue en noviembre de 2023 cuando la pareja confirmó su romance tras una serie de rumores.

La revelación amorosa sucedió durante un show de la rapera argentina en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México.

Entre las sorpresas, la más esperada apareció pronto: el cantante de "Ella baila sola" se le unió en el tema “Por las noches”, del que presentaron un remix juntos hace ocho meses antes.

“Gracias por venir, amor”, manifestó Nicki, emocionada, sorprendida, feliz. "Te amo, mi amor", le respondió Peso Pluma.

Entonces vino el segundo que paró la respiración de ellos y de los presentes, aunque la explosión emocional terminó con una algarabía cómplice que bendecía a los novios en el altar artístico.