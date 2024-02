Dolorosas situaciones envuelven a figuras por hijos que no reconocen

Son historias que pueden convertirse en un guion de telenovelas o películas. Figuras del entretenimiento que, por alguna razón, negaron la paternidad de sus hijos se convierten en centro de atención mediática.

Con la muerte del actor dominicano Víctor Pinales, la sociedad conoció de la existencia de una hija con la que no tuvo contacto y a la que, cinco meses antes de morir (falleció el miércoles 31 de enero), pidió perdón en un programa radial.

Como Pinales, varios famosos han pasado situaciones dolorosas con supuestos o reales hijos. Entre ellos figuran Luis Miguel, Julio Iglesias, Rubén Blades, Carlos Baute, Jorge Salinas y Eddie Murphy, quienes fueron titulares de primera tras darse a conocer la noticia de los hijos que supuestamente engendraron y que pasaron a ser un drama en sus vidas.

Suceso perturbador

El artista venezolano Carlos Baute tenía 15 años cuando embarazó a Náyera Arellán, de apenas 13. Desde que supo que estaba embarazada Baute fue informado de la situación, esto provocó que no volviera a tener contacto con la joven madre.

José Daniel Arellán nació el 1 de octubre de 1989. Durante 12 años José Daniel estuvo luchando para que Baute lo viera como a su hijo. Fue en 2012 que el intérprete de “Colgando en tus manos” lo reconoció ante los medios de comunicación.

Lamentablemente conocer la verdad no hizo que entre ambos existiera una armoniosa relación ya que en 2016 José Daniel regresó a los juzgados, esta vez demandó a su padre por una manutención para pagarse sus estudios, luego de recibir una respuesta negativa, publicó una carta: “Jamás me he sentido más humillado por nadie como por ti el día del juicio, cuando me enteré de que acudiste a la policía para informarte de mí estado migratorio. Tú sabes bien que mis papeles aún están en trámite. Tu intención era que me deportaran para Venezuela, ¿verdad?”.

En 2021 el artista de origen venezolano hizo esta publicación en su cuenta de Instagram, con la que se le ponía punto final a años de dolor. “Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo”, expresó.

El caso más sonado

Sin dudas que el caso más sonado es el de Luis Miguel, quien tuvo a su primera hija Michelle Salas el 13 de junio de 1989, la que procreó con Stephanie Salas, miembro de la dinastía Pinal.

Desde el nacimiento de la niña la prensa rosa mexicana se volcó a darle seguimiento al caso. Luis Miguel nunca habló del tema, sin embargo, fue hasta que cumplió 18 años que el cantante la reconoció de manera pública. La relación entre padre e hija se ha mantenido discreta, pero ella ha presumido, incluso, de tener contacto con sus hermanos menores, los hijos del cantante con Aracely Arámbula.

¡Familia es familia!

“¡Familia es familia, cariño es cariño!” se escucha en la salsa “Amor y control” de Rubén Blades, quien el 31 de diciembre de 2014 utilizó su página web para dar a conocer que Joseph Verne era su hijo biológico.

“Aunque nada podrá jamás aplacar mi vergüenza con él y conmigo mismo, nos reunimos en marzo del 2014 y desde entonces hemos mantenido una comunicación óptima incluyendo a mi nieta”, escribió el famoso salsero.

Fue Verne quien declaró públicamente que existía la posibilidad de que Blades fuera su padre natural y de que un familiar de Blades accediera a realizarse una prueba de ADN. Aunque la familia del cantautor panameño se enteró de la consanguinidad en diciembre de 2013, Blades confirmó estas pruebas en febrero de 2014.

En una entrevista de 2013, la madre del único hijo del intérprete de “Pedro Navaja”, Mónica Verne, relató que lo conoció en 1974 y que intercambiaron teléfonos. Recordó que el salsero panameño supo que sería padre desde que quedó embarazada; cuando nació, lo llamó, pero este no apareció.

Julio Iglesias

Javier Sánchez y su madre llevan más de 30 años reclamando a Julio Iglesias que reconozca a Sánchez como su hijo. Hasta el momento ha sido imposible que un tribunal en España, obligue al artista a someterse a una prueba de ADN por lo que Santos ahora buscará llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Santos ha dicho que, a pesar de la disputa legal, ya ha logrado su primer objetivo: demostrar la verdad (que es hijo biológico de Julio Iglesias) y ver la felicidad de su madre.

Negaron paternidad

El actor Eddie Murphy tuvo que tener en sus manos los resultados de ADN de la hija que procreó con la cantante Mel-B. Cuando las pruebas médicas comprobaron su paternidad, tuvo un acercamiento con la niña Angel Iris a quien verdaderamente ve como a su hija.

La actriz y cantante Verónica Castro también vivió lo que muchas madres padecen cuando el padre de sus hijos se aparta. En México nunca fue un secreto que el padre de Cristian Castro era Manuel El Loco Valdés. Sin embargo, durante muchos años el comediante no reconoció el parentesco. Años después padre e hijo se reconciliaron.

En dos oportunidades el actor mexicano Jorge Salinas negó ser padre de dos criaturas, que procreó con diferentes mujeres.

Primero Salinas se negó a reconocer a la hija que tuvo con Adriana Cataño, pero con el tiempo lo consideró. Luego, tuvo un hijo con Andrea Noli, a quien también desconoció y tras prueba de ADN terminó aceptando.

Uno de los más recientes casos mediáticos envuelve al venezolano José Luis Rodríguez (El Puma).

Juan José Rodríguez, o simplemente "El Puma Jr.", era supuestamente el hijo no reconocido del veterano cantante.

El tema volvió a la palestra a partir del 11 de octubre de 2023 cuando Juan José murió a los 53 años en Colombia por causas no especificadas.

Esta semana mucha gente ha seguido la lamentable situación que envuelve al fenecido actor Víctor Pinales y a la joven comunicadora Gabriela Melo.

Ante el internamiento de Pinales, la farándula centró la mirada en Melo y muchos reclamaban que lo fuera a visitar.

Ella, en cambio, se desvinculó del comediante como su progenitor: "Durante toda la vida, tengo 33 años, he estado muy clara de quién es mi familia".

Hacía cinco meses que Víctor Pinales había dicho de manera pública que tenía una hija, de la que supuestamente la madre de ella lo alejó cuando terminaron la relación sentimental.

Aunque Pinales no reveló el nombre de su hija, aclaró que “ella sabe que es mi hija, lo que pasa es que no me quiere”.

El jueves, en los funerales de Pinales, Ramona Espinal, su madre, dio a conocer que el humorista tuvo una hija y aseguró que es la presentadora Gabriela Melo.

Al ser entrevistada por el periodista Gilbert Guzmán, de Telecentro, durante el velorio de su hijo, la madre de humorista expresó que Gabriel Melo no fue a verlo, pero que “ella la perdona”.

Al preguntársele si Pinales dejó descendencia, la señora respondió: “Hay una hembra, Gabriela Melo, pero ella no fue a verlo. Ella trabaja en 'Activando la mañana', pero ella no lo fue a ver, no sé, Dios es que sabe por qué, pero yo la perdono”, dijo Ramona Espinal.

La mamá del actor dijo que su hijo no compartió con su nieta por la madre de ésta, debido a que dejaron la relación sentimental.