Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumple 15 años y su madre le dedica mensaje dictado por su corazón

El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula ya está en plena adolescencia. Daniel cumplió 15 años y su madre le dedicó un mensaje dictado por su corazón.

Aracely sorprendió a sus 6.7 millones de seguidores al publicar una serie de imágenes inéditas de su hijo en diferentes ambientes y personas, lo que nunca había hecho porque ha cuidado la privacidad del muchacho.

Junto a las fotografías, "La Chule" le dedicó un emotivo mensaje, en el que le reafirma su amor, que es "más fuerte y grande en cada momento" de su vida.

"Un bendito 18 de diciembre llegaste mi corazón bello. Y sí te esperaba con todo el amor. Y ahora el amor es más fuerte y grande en cada momento", le manifestó.

Luego agregó: "Agradezco a Dios que me hayas elegido como mamá. Felices 15 mi cielo bello. Mi corazón y mi vida siempre para ti. Todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes: para ti y para tu hermano, tu compañero de vida. Los amo. Gracias por existir".

La actriz de telenovelas como "La Patrona" y "Abrázame muy fuerte" le deseó a su hijo "que tus 15 estén llenos de maravillosos momentos, de mucha alegría, amor del bueno y grandes y verdaderas amistades y de tu familia que te ama tanto. Siempre por ti y para ti. Infinitas bendiciones mi niño bello".

En las imágenes se aprecian momentos de Daniel con familiares o incluso, momentos en los que Aracely estaba embarazada del menor.

Como ya se sabe, Aracely Arámbula mantiene a sus hijos Miguel y Daniel alejados de los reflectores y la vida pública, publicó este martes el portal de la revista mexicana Quién.

Aunque muchos pensarían que esto se debe a un acuerdo que mantiene con Luis Miguel, quien es el papá de los menores, la propia actriz reveló en 2021 que esta decisión es de sus propios hijos, añadió Quien.

El famoso cantante Luis Miguel ha sido un padre de tres hijos: Michelle Salas, fruto de una relación con Stephanie Salas, y Miguel (de 16 años) y Diego Gallego, quienes nacieron cuando era pareja de Aracely Arámbula.

La actriz ha afirmado en distintas entrevistas que Luis Miguel ha sido un padre ausente y que, incluso, se vio obligada a interponer una denuncia en contra del artista, a quien acusó de no pagar la manutención de sus dos hijos adolescentes, deuda que alega acumula cuatro años de pensión.

La denuncia se hizo mientras Luis Miguel estaba de gira, lo que muchos interpretaron como una forma de hacerle daño, lo que ella negó.

"Soy muy afortunada, ya que a mí me ha ido bien antes y después de estar con Luis. (La denuncia) se ha hecho ahora porque se tenía que hacer, no se trata de dinero ni dañar a nadie. Se hace este proceso en medio de esta gira porque es el único momento en el que mis abogados se pueden poner en contactos con sus abogados, sino se nos va. Es la tercera vez, no ha sido fácil y encima ellos quieren que se haga a su manera con sus condiciones, una de esas que no puedo hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera hablar”, manifestó ella hace un mes en el programa español “Fiesta”, de Telecinco.