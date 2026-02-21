Juan Luis Guerra a casa llena en el Estadio Cibao

A ritmo de “Rosalía”, Juan Luis Guerra encendió al público santiaguero, cuando el reloj contaba poco más de las 9:30 de la noche.

El concierto, realizado en el Estadio Cibao, con una asistencia masiva, fue un viaje por los principales éxitos del maestro, contando ”Bachata Rosa”, “Visa para un sueño”, “El Niagara en bicicleta” y “Burbujas de amor”.

invitados

El primero en aparecer en escena fue el cantante dominicano Frank Ceara, con la canción “Así bonito”, cantada por primera vez en vivo anoche en Santiago, y grabada el año pasado.

Además, el cantante venezolano Rawayana, sorprendió al público interpretando “El Niagara en bicicleta” junto a Juan Luis, y luego, “Feriado”, una canción de su autoría.

También acompañaron al maestro en el escenario el Prodigio con “El Farolito” y “Ven”, una canción de su repertorio, El Blachy, con “Buscando visa para un sueño” y Sandy Gabriel, saxofonista puertoplateño, en varias interpretaciones como “La Novicieta” y “El costo de la vida”.

4.40

Uno de los espacios más emotivos del concierto, fue cuando Juan Luis Guerra comenzó recordando como 4 jóvenes, formaron esta agrupación en 1984.

“Ya han pasado 42 años, me gustaría recrear ese momento aquí con ustedes”, dijo Juan Luis Guerra.

A ritmo de “Tú” abrió el espacio musical de 4.40, con la participación de Maridalia Hernadez, Mariela Mercado, Roger Zayas y Juan Luis Guerra.

Yanina Rosado, directora de la orquesta y Quico Rizek, interpretaron además, “Como abeja al panal”.

Show de drones

El público se llenó de furor cuando un show de drones ilustraban en el aire imágenes evocativas a las canciones que iban siendo interpretadas.

“Bachata en Fukuoka”, “Hormiguita” y “Estrellitas y duendes”, coronaron este mix compuesto por 8 temas del maestro.

En total, Guerra interpretó más de 35 canciones con tres cambios de ropa.

Cierre

El público comenzó a ovacionar “otra, otra, otra”, luego de cerrar el show con “Las Avispas”, Juan Luis Guerra volvió al escenario, cantando tres canciones más: “A pedir mi mano”, “Bachata Rosa” y “La Bilirrubina”.

Apertura

A las 8:30 en punto, se encendieron las luces del escenario, con el grupo santiaguero Martox a ritmo de la canción “Mi atención”.

“Santiago, para nosotros es un honor estar aquí abriendo este súper concierto del maestro Juan Luis Guerra. Es un sueño compartir escenario con Juan Luis Guerra, un artista que nos representa a todos los dominicanos”, afirmó Juan Miguel Martínez, cantante de la agrupación.