Samaná vibra de alegría en jornadas multitudinarias del Primer Festival de la Música Nacional

La ciudad de Santa Bárbara de Samaná vivió jornadas multitudinarias durante la celebración del Primer Festival de la Música Nacional de Samaná, un evento que reunió a residentes y visitantes en el renovado malecón para celebrar la identidad musical y cultural dominicana.

En plena temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, la bahía sirvió de escenario natural para un festival que convirtió el litoral en punto de encuentro para miles de personas provenientes de distintas provincias y también del extranjero.

El cartel artístico estuvo encabezado por figuras populares de la música dominicana. El bachatero Frank Reyes y el merenguero Sergio Vargas ofrecieron presentaciones de más de dos horas cada uno en noches consecutivas, interpretando repertorios que conectaron con el público.

También participaron el merenguero Bonny Cepeda y el grupo salsero Chiquito Team Band, quienes aportaron el componente bailable al festival.

El merengue típico tuvo una representación destacada con las actuaciones de Rubali Valerio, La Barbie del Acordeón, La Princesa del Acordeón y Nelly Swing, exponentes que mantienen vigente este ritmo tradicional.

La propuesta urbana estuvo a cargo de Shadow Blow, cuya presentación sumó diversidad al programa musical.

El merenguero Sergio Vargas fue uno de los atractivos del Primer Festival Nacional Samaná 2026.

Frank Reyes en el escenario del Primer Festival Nacional Samaná 2026.

La asistencia masiva impactó directamente la economía local. Hoteles, pequeños hospedajes y viviendas familiares destinadas al alquiler reportaron ocupación total durante los días del evento, al igual que comercios formales e informales que se beneficiaron del flujo constante de visitantes.

El evento contó con el respaldo del presidente Luis Abinader, como parte de las iniciativas de apoyo a la cultura y al turismo interno.

El alcalde de Santa Bárbara de Samaná, Nelson Núñez, agradeció el apoyo de las instituciones públicas y privadas involucradas, entre ellas el empresario Luis Medrano, responsable de la producción del festival.

La conducción estuvo a cargo de los comunicadores Michael Miguel y Virgilio Mercado, quienes además de animar las jornadas, ofrecieron información sobre la historia, la cultura y los atractivos de la provincia.

La Rubia del Acordeón durante su presentación en el Primer Festival Nacional de Música Samaná 2026.

La Princesa del Acordeón en uno de los momentos del Primer Festival Nacional de Música Samaná 2026.

Nelly Swing, una de las merengueras típicas más activas de República Dominicana.

Rubali Valerio, una de las nuevas propuestas del merengue típico.

Con este festival, Samaná combinó su atractivo natural con la música popular dominicana, consolidándose como un destino que integra turismo, cultura y entretenimiento en un mismo espacio.