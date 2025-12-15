Yandel se presentará el 28 de febrero en Altos de Chavón junto a la Orquesta Sinfónica Nacional

La estrella de la música urbana Llandel Veguilla Malavé, conocido artísticamente como Yandel, llegará el 28 de febrero al Anfiteatro de Altos de Chavón con su espectáculo sinfónico, donde interpretará sus mayores éxitos de reguetón junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Después de iniciar su gira "Yandel Sinfónico Tour" en mayo de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el cantante se presentará en el emblemático escenario de La Romana, República Dominicana, bajo la producción de Gamal Haché y Jorge Iglesias de Iglesias Entertainment.

Las boletas para el concierto estarán disponibles a través de uepa.com, la oficina principal de Uepa Tickets en la avenida Núñez de Cáceres, y el Club de Dueños de Casa de Campo, con el siguiente calendario de ventas:

• 15 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m.

Preventa exclusiva para tarjetas Visa Banreservas, con un 15 % de descuento por 24 horas y/o hasta agotar existencia.

• 16 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m.

Venta general abierta a todo método de pago.