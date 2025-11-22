Bad Bunny inicia su gira en RD con un público que llegó desde distintas partes del mundo

Lo de Bad Bunny no es un concierto es una fiesta multicultural… El Conejo Malo convirtió el Estadio Olímpico Félix Sánchez en un punto de encuentro de acentos y banderas durante la primera de sus dos funciones en República Dominicana, país que eligió para iniciar su gira mundial “Debí tirar más fotos”.

Más que un concierto, el espectáculo se vivió como una gran de encuentro de culturas, donde miles de asistentes provenientes de distintos países compartieron la energía del artista puertorriqueño.

Personas desde Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia y hasta Europa, viajaron hasta el primer país que lo apoyó (dicho por él mismo) para disfrutar del primer concierto de su gira mundial del llamado “Rey del pop”.

Con una selección de alrededor 30 temas de su repertorio, la mayoría de su más reciente álbum, que lleva el mismo nombre del tour, Bad Bunny estuvo dos horas cantando al ritmo de salsa, reguetón y plena.

“Debí tirar más fotos” evoca la nostalgia y las raíces, esas de las que el artista no se olvida y tampoco olvida que República Dominicana fue el país que le dio la mano y lo acogió cuando no era la estrella global que es hoy en día.

“Esta noche nunca la voy a olvidar. Siempre lo he dicho sin RD no hubiera Bad Bunny”, expresó en una de sus intervenciones con el público presente.

Fue A las 9:57 de la noche el puertorriqueño subió al escenario vistiendo traje beige y camisa blanca al ritmo de “La mudanza” luego que se proyectara en las pantallas gigantes

un audiovisual de dos niños recitándolas letras del mencionado tema. Desde ese momento, la energía del público marcó un ritmo que no bajaría hasta el final.

Continuó con “Callaíta”, (Un verano sin ti) “Pitarro de coco” y “Weltita”, esta última interpretada junto al grupo musical puertorriqueño Chuwi, que también abrió la noche.

“Gracias por tanto, RD”, expresó el artista antes de seguir con “Turista”, tema en el que afirmó que cuando está en el país se siente en casa.

“Baile inolvidable”, “Nueva Yol”, “Veldá”, “Si veo a tu mamá”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, “La Romana”, fueron interpretadas a lo largo de la noche.

Para esta etapa, el artista apostó por un espectáculo visual a gran escala. El montaje incluye un amplio escenario con pantallas gigantes, que permitieron a los asistentes disfrutar del show desde cualquier punto.

Un “party” de marquesina en La Casita

Uno de los elementos más llamativos es “La Casita”, una estructura inspirada en una casa típica de Puerto Rico. Esta réplica se hizo popular durante los dos meses de residencia musical que Bad Bunny presentó en la isla bajo el título “No me quiero ir de aquí”. Ahora forma parte esencial del set, convirtiéndose en un símbolo de su conexión con sus raíces y en un puente cultural para el público internacional que presencia la gira, allí estuvieron presentes varias figuras como el pelotero de Grandes Ligas, Juan Soto, el empresario y creador de contenido Santiago Matías “Alofoke”, entre otros.

A mitad del concierto, el artista se traslada a “La Casita” para iniciar el perreo y como fue costumbre en sus shows en Puerto Rico, una persona del público fue elegida para decir “Acho PR es otra cosa”, antes de que el Bad Bunny interprete el tema del mismo nombre.

Incluyó además temas ya clásicos de su repertorio como “No me conoce” (grabada junto a J Balvin y Jhayco), “Bichiyal”, “El apagón”, “Yo perreo sola” y “Efecto”, completando un recorrido de más de 30 canciones.

Durante el espectáculo, Benito Antonio Martínez Ocasio, alternó entre ritmos diferentes resaltando la diversidad y amplitud musical que caracteriza su música.

En el lugar también se destinó un área especial para personas con discapacidad.

De vuelta al escenario principal y con su tercer cambió de ropa, el ganador de 12 Latin Grammy, cantó junto a un eufórico público “Ojitos lindos”, “La canción” y “Dákiti”.

A las 12:15 de la noche se despidió con el tema “DTMF” y un mensaje instando a valorar más a las personas y a disfrutar junto a ellos.

problema para ingresar

Aunque las puertas abrieron a las 5:00 de la tarde muchas personas no pudieron entrar a tiempo debido a la lentitud del proceso para ingresar al recinto.

Las largas filas se mantuvieron a lo largo de la noche provocando inconformidad entre los asistentes.