Covi Quintana anuncia a Andrés Cepeda como el primer artista invitado a su serie de conciertos
La cantautora se presentará los días 7, 14, 21 y 28 de diciembre en Casa de Teatro.
Covi Quintana anunció este martes a Andrés Cepeda como el primer artista invitado a su serie de conciertos "El Colmado", donde ambos compartirán escenario el próximo domingo.
"El Colmado empieza en grande, mi amigo @andrescepeda, primer invitado este domingo 7 de diciembre. Últimos boletos en coviquintana.com", informó Quintana a través de sus redes sociales.
"Estoy muy feliz, nada me hace más feliz que tener conmigo a mi @andrescepeda", escribió.
La cantautora se presentará los días 7, 14, 21 y 28 de diciembre en Casa de Teatro.
Quintana reveló que cada domingo confirmará la participación de un colega junto a ella en la fiesta bailable que llevará a cabo con sus canciones versionadas a ritmo de merengue y bachata, incluso sus baladas con letras tristes.
Los concierto de la intérprete de "Soy dominicana" en diciembre se ha vuelto una tradición. Esta vez, sus fanáticos pidieron que no sea una excepción. Así que, el anuncio fue publicado el 3 de noviembre.