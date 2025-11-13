Productor decide cancelar concierto de Yailin en Puerto Rico

El concierto de Yailin ‘La más viral’ en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico fue cancelado, así anunció la cantante dominicana a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

La intérprete de “Me encantas” explicó que la decisión fue tomada por “la empresa contratante Rompe Olas Productions y el señor César Sainz, responsables de la organización del espectáculo”, que se llevaría a cabo este viernes 14 de noviembre.

Asimismo, la exponente urbana agradeció a quienes compraron sus entradas y viajaron hasta la isla para disfrutar de su presentación, al mismo tiempo que les pidió disculpas por la situación y expresó su deseo de “presentarse cuando existan las condiciones contractuales y logísticas necesarias”.

Según la página oficial del recinto, la mayoría de asientos aún se encontraban disponibles.

Inicialmente el espectáculo estaba pautado para realizarse el 4 de octubre y tuvo que ser movido al 14 de noviembre

El miércoles, Yailin aseguró que realizaría su concierto “no importa quién venga o cuántas personas hayan”.