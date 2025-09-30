Posponen concierto de Yailin en Puerto Rico ante baja venta de boletos

El concierto de Yailin ‘La Más Viral’ en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico, que estaba programado para el 4 de octubre fue pospuesto para el 14 de noviembre.

Según la pagina del recinto, que tiene una capacidad de 4 mil personas, la mayoría de los boletos aún se encuentra disponibles tras haber iniciado sus ventas el pasado 27 de agosto.

Las entradas tienen precios de 125, 95 y 85 dólares en el área de Plaza Level y 75 dólares en Balcony Level.

Luego de anunciar su presentación en la isla, la intérprete de ‘Mal de amor’ expresó: “¡Mi Chivirika y mi Chiviriko de Puerto Rico! No saben la emoción tan grande que siento de poder cantarles en su tierra. Ustedes son alegría, sabor y corazón… gracias por tanto amor. Este concierto es para ustedes, con todo mi cariño”.

Se recuerda que la cantante dominicana ofreció su primer concierto en la región Norte (Cibao) de República Dominicana, específicamente en el Gran Arena del Cibao, donde reunió a casi 7 mil espectadores, consolidándose la música urbana como una de sus exponentes más populares del país.

En marzo, Yailin celebró dos funciones de su espectáculo "Un jardín en el alma" en el United Palace de Nueva York y Ritz Theatre de Nueva Jersey.