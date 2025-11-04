Sergio Vargas inaugura "Los Matiné Serie 50 by Jarabacoa" con un recorrido por sus éxitos

Sergio Vargas protagonizó el domingo la inauguración oficial del nuevo concepto del restaurante Serie 50 by Jarabacoa "Los Matiné Serie 50".

“El Negrito de Villa” ofreció un concierto en el que recorrió más de tres décadas de historia musical dominicana.

Miky Disla, propietario de Serie 50 by Jarabacoa, explicó que se trata de una propuesta cultural con la que el restaurante celebra su quinto aniversario.

Desde las primeras notas, Sergio Vargas expuso un tono festivo y nostálgico, guiando a los asistentes por un recorrido musical que logró unir a distintas generaciones en un mismo sentir.

Durante más de dos horas, el carismático artista de Villa Altagracia deleitó al público con la interpretación de sus temas más emblemáticos, incluyendo "La quiero a morir", “Perla negra”, “Si algún día la ves”, “Madre mía”, “Te va a doler” y “La ventanita”, entre otros.

Cada tema fue coreado con entusiasmo por un público diverso que abarrotó el lugar, celebrando cada instante con aplausos, brindis y baile.

La presentación del evento estuvo a cargo de Isaura Taveras, quien resaltó la relevancia de iniciativas como ésta, que integran la música y el arte en un entorno gastronómico de primer nivel.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia culinaria especialmente diseñada para la ocasión, con una oferta de platos criollos.

Entre copa y canción, el público pudo apreciar las paredes del restaurante, que sirven como galería permanente con obras de artistas dominicanos y extranjeros, reforzando la identidad artística del espacio.

Miky Disla explicó el propósito de esta nueva propuesta: “Los Matiné Serie 50 representan una celebración del encuentro, de las tardes que se extienden entre amigos y familia, y de la música que une generaciones”.

Disla anunció que estos matinés se realizarán cada fin de semana, a partir de las 6:00 de la tarde, con una cartelera rotativa de artistas y agrupaciones.

“Queremos que cada presentación sea una experiencia única, donde cada detalle hable de lo que somos: alegría, sabor y arte”, afirmó Disla.

En un ambiente cálido, rodeado de luz, arte y las montañas de Jarabacoa, el público convirtió la velada en una celebración de vida.

Al finalizar su presentación, Sergio Vargas agradeció el cariño del público y reconoció la valiosa iniciativa del restaurante por promover espacios donde convergen la cultura y la gastronomía, dejando al público en pie, entre cerrados aplausos y peticiones de bises.