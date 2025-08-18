“¡Qué viva la Patria!” conquista multitudes en Santo Domingo, Boca Chica, Neyba y La Vega

La Vega, Neyba, Santo Domingo y Boca Chica fueron los escenarios que acogieron el pasado fin de semana la plataforma "Qué viva la Patria". Multitudes acudieron para la celebración del 162 aniversario de la gesta histórica de la Restauración.

Artistas de distintos géneros, como Ramón Orlando, Chimbala, Luis Miguel del Amargue, Steffany Constanza, El Chaval de la Bachata, Chiquito Team Band, Bulín 47, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Wason Brazobán, Eudis el Invencible, Sexappeal, El Poeta Callejero, Pakolé, Miriam Cruz, Jay One y Kinito Méndez interpretaron sus mejores éxitos.

La animación estuvo a cargo de figuras de la comunicación como Jochy Santos, Michael Miguel, Raulito Grisanty, Doris Glas y Milton Cordero (Lechuga), quienes añadieron dinamismo y alegría al evento.

Wason Brazobán levantó suspiros con sus canciones románticas en una de las jornadas de "Qué viva la Patria".

Ni los pronósticos de lluvias ni la amenaza de un huracán categoría 5 sobre territorio dominicano detuvieron el entusiasmo de las multitudes, que con esa fuerza interior colectiva parecieron alejar las nubes cargadas de agua en las ciudades donde se realizaron las presentaciones.

Con el respaldo del presidente Luis Abinader y el patrocinio del Banco de Reservas, el orgullo patriótico y el ambiente festivo han convertido esta celebración en un rotundo éxito a nivel nacional, destacó el productor de la jornada, el empresario artístico Luis Medrano.

"Ver cómo llegan desde temprano familias completas a disfrutar de la música es una clara señal del impacto positivo que generan estos conciertos en la sociedad dominicana", añadió.

Medrano resaltó que el presidente Abinader "se mostró satisfecho al presenciar la alegría con la que niños, jóvenes, adultos y abuelos cantan y disfrutan de las actuaciones de las estrellas de la música dominicana".

El próximo fin de semana (del 21 al 24 de agosto) los conciertos de ¡Qué viva la Patria! continuarán su recorrido por Samaná, Nagua, Río San y San Luis.

MÁS IMÁGENES DE "qué viva la patria"

Bulín 47 es otro de los atractivos de "Qué Viva la Patria".

Chimbala ante la multitud que disfrutó de su show en "Qué viva la Patria".