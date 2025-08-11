Plataforma "Qué viva la Patria" recorre sectores de Santo Domingo

La serie de conciertos “Qué viva la Patria” llegó el fin de semana a sectores de Santo Domingo, donde reunió a miles de personas y protagonistas de la música como Sergio Vargas, Eddy Herrera, El Chaval de la Bachata, Wason Brazobán, Chiquito Team Band, Bulín 47 y Steffany Constanza.

La plataforma organizada por el empresario artístico Luis Medrano, con el auspicio del presidente Luis Abinader, celebra durante todo el mes de agosto el 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración.

El propósito es edificar, promover y conectar a las nuevas generaciones con nuestro pasado histórico, así como fomentar la identidad folclórica y cultural nacional, se realizan estos encuentros con talentos musicales de alta popularidad y calidad en los distritos municipales y municipios, explicó Medrano.

“El presidente Luis Abinader busca reafirmar los valores más importantes del pasado histórico que nos dieron la libertad y la identidad como nación libre, soberana e independiente”, resaltó Medrano.

La dinámica es invitar a comunidades a compartir una noche festiva con populares artistas dominicanos de manera gratuita.

El pasado viernes, el escenario-móvil llegó hasta el Cristo Park, en el sector Cristo Rey, donde Wason, El Chaval y Sergio confluyeron en una entrega musical que dejó a los presentes con el deseo de seguir.

Los lugares afirmaron que era la primera vez que en Cristo Park se realizaba una actividad tan bien organizada, con amplia seguridad y con artistas dominicanos de primer nivel, como los presentados, con la animación de Michael Miguel Holguín, Raúl Grisanty y Julio Clemente.

El Chaval fue uno de los atractivos con sus grandes éxitos, entre ellos “Estoy perdido”, “Háblame de ti”, “Cuando el amor se va”, “Me voy de ti”, “Canalla”, “Carmencita”, “Te burlaste de mí”, “El último golpe”, “Dile a él” y “¿Dónde están esos amigos?”.

EN SANTO DOMINGO NORTE

“Qué viva la Patria” se trasladó el sábado hasta Santo Domingo Norte, donde la alcaldesa Betty Gerónimo fue parte vital en la organización en el show presentado en los jardines del Mirador Norte, con la música de Eddy Herrera, Bulín 47 y Chiquito Team Band.

Cada uno ofreció un show que la multitud aplaudió, coreó y bailó durante más de tres horas continuas en las que hasta Betty Gerónimo subió a tarima a ser parte del show cuando se presentó Bulín 47.

Anteanoche, la plataforma tenía programado presentarse en Ciudad Juan Bosch, pero apenas comenzó la presentación de Steffany Constanza “el cielo cayó sobre el territorio de esta comunidad de Santo Domingo Este.

La lluvia incesante y copiosa dominó el panorama y hubo que posponer el show en el que también participarían Wason Brazobán y los Hermanos Rosario.

El escenario móvil de Luis Medrano se ve al fondo delante de la multitud que se congregó la noche del domingo en Ciudad Juan Bosch.

La promesa fue que volverán a montar el evento en otra fecha porque el entusiasta público de la zona se lo merece.