Young Miko enciende Altos de Chavón con su tour XoXo

Justo a las 10:15 de la noche fue cuando inició el show de la artista de origen puertorriqueño Young Miko en Altos de Chavón en La Romana con la canción “Rookie of the Year" de su álbum Att.

El escenario fue disfrazado de habitación y sobre una cama de sábanas moradas Miko arrancó su show continuando con sus famosas canciones “Oye Ma” y “Lisa”.

Young Miko manifestó que el show sería solo de buenas vibras y que “las malas vibras se van a quedar afuera. Se vale reír y se vale llorar también”. Además, recordó a sus admiradores lo mucho que extrañaba volver a cantar a República Dominicana y lo feliz que se sentía de reencontrarse con su público dominicano.

Cada canción que interpretó la artista fue como una montaña rusa de emociones, pues desde reguetón hasta baladas resonaron toda la noche como “Fina” en colaboración con Bad Bunny, “Tiempo”, “Chulo”, “Arcoíris” y una decena de canciones más también de su reciente álbum Att.

“Mikorillo”; su club de fans, se presentó con carteles que la artista leyó en vivo las dedicaciones que decían“Miko hazme un hijo”; “Miko vine para que me bailes colmillo en la cara”; “Tú tienes el cheat code pa’ este botoncito”.

“Miko me has ayudado más que la terapia” decía otro de los carteles a lo que la artista contestó que “tú no necesitas ir a terapia mi reina, necesitabas ir a un concierto de baby Miko”.

Su “Bzrp” no pudo faltar y fue una de las interpretaciones que más resonó en el escenario, asi como también “8:00 am”; “Colmillo”, “ Wiggy ” y “Classy 101” interpretada junto al cantante colombiano Feid.

Miko también le contó a su corrillo que cuando no encuentra palabras para decir algo lo que hace es escribir “que es cuando mejor yo me entiendo, sin sentido y sin orden”. Dijo que no hay mejor cura para ella que el cariño que recibe cada vez está en tirana.

Con una “Curita” finalizó su presentación que duró alrededor de una hora con 32 dos minutos. Específicamente a las 11:42 de la noche cerró el show despidiéndose de sus fanáticos arrojándole besos.