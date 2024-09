Young Miko realiza "meet and greet" con sus fanáticas previo a su concierto en Altos de Chavón

La artista puertorriqueña Young Miko se reunió con sus fanáticas previo al concierto que realizará este 28 de septiembre en Altos de Chavón como parte del inicio de su gira “The XOXO Tour 2024”.

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, nombre real de la urbana, habló de cómo se sintió al ver a todas las personas que fueron a su primer concierto en el país en octubre del año pasado cuando solo cantó por 50 minutos.

“Me sentí increíble y ha pasado un año y me he quedado pensando en ese show mucho”, dijo Young Miko, quien respondía las preguntas de tiktoker, Jessica.

Sobre lo que más le gusta de República Dominicana, dijo: “Lo más que me gusta de RD es que me hace sentir como en casa. Me encanta que son Islas vecinas. Yo vine a RD cuando era muy Chiquita y no voy a olvidar una de las playas más lindas en mi vida. La comida es increíble, la gente, tienen una vibra increíble y no hay nada en RD que no me pueda gustar”.

Las fanáticas que se presentaron a la actividad pudieron fotografiarse con la cantante y le entregaron diversos regalos.

Miko fue nombrada Nuevo Artista del Año en los Latin American Music Awards, mientras que “Classy 101”, su colaboración con FEID, se llevó los honores por Canción Global Latina del Año y Mejor Colaboración Urbano.

A principios de este año, la exponente recibió el premio Impact en los Billboard Women in Music Awards 2024 y fue nombrada Mejor Artista Nuevo (Latin Pop/Urbano) en los iHeartRadio Music Awards 2024.