Penélope Cruz, la reina hispana de Hollywood

Penélope Cruz Sánchez nació el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, Madrid, España. Es la mayor de los tres hijos de Eduardo Cruz y María de la Encarnación Sánchez: su hermana Mónica Cruz también es actriz, y su hermano Eduardo Cruz es cantante. Además, tiene una hermana más por parte de padre llamada Salma.

Aunque desde muy pequeña le gustó la actuación, tuvo un flechazo definitivo por esta profesión a los 15 años, cuando vio la película ‘¡Átame!’ (1989) de Pedro Almodóvar. Y desde ese momento, su sueño fue convertirse en actriz para trabajar con el célebre director.

“Cuando yo insistía en lo que quería hacer, al menos no se reían de mí. ¡Y eso ya era mucho!”, dijo en entrevista con Elle, sobre el apoyo de sus padres y su entorno: “inténtalo”, le dijeron, aunque sugiriéndole que tuviera “un plan b” además de ese sueño.

Un sueño que se convirtió en meta, estudiando ballet clásico y apuntándose a la Escuela de Cristina Rota en Madrid para perfeccionarse como actriz. Además, dio sus primeros pasos actuando en el videoclip de ‘La fuerza del destino’ de Mecano.

Su primera película fue ‘Jamón, jamón’ (1992), que la hizo convertirse en una joven sex symbol, y donde conoció al que después sería su marido, el actor Javier Bardem, aunque en aquel momento ninguno de los dos imaginaba su futuro.

Otros de sus primeros papeles fueron: ‘Belle Époque’ (1992), ‘El laberinto griego’ (1993), ‘Todo es mentira’ (1994), ‘La Celestina’ (1995) o ‘El amor perjudica seriamente la salud’ (1995). Pero la película que la consagró como actriz fue ‘Abre los ojos’, de Alejandro Amenábar, otro de los directores más importantes del panorama español, con la que Penélope ganó un premio Goya.

En 1997 consiguió cumplir su sueño, al trabajar con Pedro Almodóvar en ‘Carne trémula’. Aquella no sería la última vez con la que colaborar con el cineasta, pues ha trabajado también en las películas ‘Todo sobre mi madre’ (1999), ‘Volver’ (2006), ‘Los abrazos rotos’ (2009), ‘Los amantes pasajeros’ (2013), ‘Dolor y Gloria’ (2019) y ‘Madres Paralelas’ (2021).

Salto a la fama internacional

Aunque el primer papel con el que llamó la atención en el extranjero fue por ‘La Niña de tus Ojos’ (1998), de Fernando Trueba, fue por uno de estos filmes con Almodóvar por lo que su nombre empezó a sonar en Estados Unidos, cuando ‘Todo sobre mi madre’ se hizo con el Óscar a mejor película extranjera.

El éxito de ‘Todo sobre mi madre’ le abrió a Penélope Cruz las puertas de Hollywood, debutando allí con ‘Women on Top’ (2000). Otros de sus primeros papeles en territorio americano fueron ‘Vanilla Sky’ (2001), ‘Blow’ (2001) o ‘Gothika’ (2003).

Pero fue su actuación en ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008) de Woody Allen la que terminó por consagrarla como actriz a nivel internacional, puesto que le valió su primer Premio Óscar como Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la primera actriz española en obtenerlo.

Desde entonces, su filmografía ha seguido creciendo: ‘Nine’ (2009), ‘Sex and the City 2’ (2010), ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ (2011), ‘To Rome with Love’ (2012), ‘The Counselor’ (2013), ‘La reina de España’ (2016), ‘Murder on the Orient Express’ (2017) o ‘The 355’ (2022).

Su última película estrenada, ‘Ferrari’, es un biopic que cuenta la historia del fundador de la casa de automóviles más famosa del mundo. Penélope da vida a Laura, la esposa del protagonista Enzo Ferrari.

Pero, además, acaba de estrenar un anuncio para Chanel en el que comparte protagonismo con el mismísimo Brad Pitt: “Me emocioné mucho al verlo proyectado durante el desfile”, confesó a Vanity Fair sobre este trabajo.

Y sobre la elección de ambos como actores para el comercial, la actriz cree que “Hoy quizá estemos saliendo de una dictadura de la belleza” pues “tal vez, en otro momento histórico el corto de Chanel hubiese tenido por protagonistas a dos veinteañeros”.

Sin miedo a las velas

En cuanto a su vida personal, Penélope Cruz mantuvo un romance con el músico Nacho Cano en 1991, con quien estuvo 6 años. Después se la relacionó con Gigi Sarasola, con quien estuvo unos meses, y con Matt Damon, pero no fue confirmado.

Sin embargo, sí que es conocida la relación que compartió con el mismísimo Tom Cruise, a quien conoció en ‘Vanilla Sky’ (2001). Rompieron en 2003. Después de eso, Penélope salió con Matthew McConaughey.

Pero el amor de su vida, o al menos por el momento (recordemos que la actriz dijo a Le Figaro que ‘ningún amor es perfecto’, aunque fuese a tenor de su cortometraje para Chanel), no es otro que Javier Bardem. Cruz y él se reencontraron en ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008).

La pareja ha coincidido a lo largo del tiempo más veces en el cine, tanto antes de salir como durante su relación, en ‘Carne Trémula’ (1997), ‘Sin noticias de Dios’ (2001), ‘The Counselor’ (2013), ‘Loving Pablo’ (2017) y ‘Todos lo saben (2018).

Se casaron en 2010 y tienen dos hijos en común, Leo y Luna, a los que mantienen protegidos del ojo público: “les corresponde a ellos decidir si van a tener un trabajo más expuesto o no”, dijo la actriz a Elle, “cuando estén listos”.

Para ella, la maternidad es algo muy importante, y así fue desde muy joven: “intenté adoptar yo sola a los 20 años durante un viaje a la India, pero no pudo ser”, confesó. Por eso, ella y Bardem intentan “estar totalmente presentes en la crianza” de sus hijos.

Porque a Penélope no le “preocupa” cumplir los 50: “Es algo enorme y bonito, y realmente quiero celebrarlo con todos mis seres queridos”, afirmó a Elle. Y, seguramente, de regalo siga cumpliendo sus sueños: “ser directora”, según dijo a Vanity Fair, es uno de ellos. Y, seguramente, uno de los muchos logros que están por venir.