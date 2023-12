Ricardo Montaner tiene cuatro nacionalidades y la dominicana está en su corazón

Su verdadero nombre no es Ricardo Montaner. En sus papeles oficiales figura como Héctor Eduardo Reglero Montaner, quien nació en Argentina hace 66 años.

El renombrado cantautor tiene cuatro nacionalidades. Además de argentino es ciudadano venezolano, colombiano y dominicano.

Si bien su país natal es Argentina, pasó la mayor parte de su vida en Venezuela, país con el que más se le identifica como artista.

Hace unos años recibió su nacionalidad colombiana y en el 2020 la dominicana luego de fijar residencia en Samaná, al norte del país, y donde intenta desarrollar un proyecto educativo a favor de la comunidad.

El artista comenzó las gestiones de una escuela en Samaná durante la administración del gobierno de Danilo Medina y fue autorizado para que, a través de su fundación, se iniciarán los trabajos para la construcción.

Ricardo Montaner mostrando su cédula dominicana.

El intérprete de “Me va a extrañar”, “Te hubieras ido antes” y “El poder de tu amor” se siente feliz en este país.

“Amo estar en casa”, ha comentado en sus publicaciones de Instagram cuando llega a Samaná después de sus presentaciones en el extranjero.

Hace justo cuatro años, en diciembre de 2019, Montaner fue juramentado de manera oficial como dominicano en el Ministerio de Interior y Policía.

En el acto también fue reconocida como dominicana de manera oficial su esposa, Marlene Rodríguez Miranda. “Se concede la nacionalidad dominicana, a título de naturalización privilegiada, al señor Héctor Eduardo Reglero Montaner (Ricardo), de nacionalidad argentina”, dice el artículo 1 del decreto con el que se le concedió el privilegio. Se recuerda que en el 2014 el artista dijo en una entrevista que el expresidente Leonel Fernández le hizo el ofrecimiento hacía unos años y le alegraba que Medina recibiera el mensaje.

En el 2016 el cantautor se mudó a República Dominicana y desde entonces planeaba construir una escuela para los infantes de la comunidad.

Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez cuando recibieron la ciudadanía dominicana.

Han pasado 40 años desde que Montaner comenzó sus inicios en la música popular, aunque su primer éxito internacional fue en 1988, con la canción “Tan enamorados”, traducción de «Per noi innamorati», del cantautor italiano Gianni Togni. A ese le siguieron “Sólo con un beso” y “A dónde va el amor”, del mismo álbum “Ricardo Montaner 2”.

Otros de sus temas más conocidos son “La cima del cielo”, “Castillo Azul”, “Yo puedo hacer”, “Será”, “Bésame”, “La gloria de Dios”, “En el último lugar del mundo” y “Aunque ahora estés con él”. Junto a la fama y la popularidad, en los últimos años redireccionó su vida por los caminos de Dios.

Ricardo se convirtió al cristianismo evangélico durante una visita al Hospital Pereira Rossell en Montevideo, Uruguay, influido por un niño enfermo al que conoció. En 2021, lanzó su primer disco dedicado a Jesucristo.

Precisamente, el músico no encontró mejor forma de titular a su trabajo que con el nombre 'Fe'. El cantante asegura que para él hay tres cosas negociables en la vida: llevarse a su esposa en las giras, ir a misas los domingos y dormir la siesta. A principios de noviembre pasado sorprendió al anunciar que se retiraba de los escenarios, aunque se visualiza que no es de manera definitiva.

"En mi vida, que jamás pensé, estoy de gira desde hace más de treinta años, no he parado ni un solo año; no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores", expresó durante uno de sus conciertos.

Su retiro de los escenarios no quiere decir que también lo haga de la música, pues el afamado cantante manifestó su intención de dedicar tiempo a escribir y grabar. También a pasar tiempo con sus nietos más pequeños, Índigo, hija de Evaluna y Camilo, y Apolo, hijo de Mau y Sara Escobar.

“Ya es tiempo de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, a abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”, expresó.

Video Ricardo Montaner. Video "Te Hubieras Ido Antes (Ida y Vuelta Edición Especial)."



Montaner cerrará su gira con “Te echo de menos” en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo este sábado 16 de diciembre.

El productor dominicano César Suárez Jr. informó que todo está listo para que Montaner se reencuentre con su público en un concierto que promete ser inolvidable con 20 músicos, una producción visual sin igual, así como un repertorio compuesto por sus más grandes éxitos.

“Tendré un encuentro muy especial con todos ustedes porque será mi último concierto de gira. Estaré con ustedes abrazándolos con mi música y canciones”, manifestó Montaner.