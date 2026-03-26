Las primeras imágenes del 'live action' de "Moana"

Disney lanzó el tráiler oficial del remake en imagen real de “Moana”, que llega a los cines este 9 de julio. El avance ofrece un primer vistazo de Dwayne “The Rock” Johnson en su regreso como Maui.

El adelanto destaca especialmente la conexión de Moana con el océano y su entorno natural. Las imágenes revelan paisajes tropicales, travesías marítimas y algunos de los momentos clave que definirán el viaje de la protagonista, encarnada por la actriz Catherine Laga'aia.

Dirigido por Thomas Kail (Hamilton), el remake en imagen real de “Moana” también cuenta en su reparto con el actor neozelandés John Tui en el papel del padre de Vaiana, el jefe Tui; la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, que interpreta a la madre de Vaiana, Sina; y la actriz neozelandesa Rena Owen como la venerada abuela de Vaiana, Tala.

Laga'aia, la protagonista de la cinta, al igual que la propia Moana, es de ascendencia polinesia. "Estoy muy emocionada de poder interpretar este personaje porque Moana siempre ha sido de mis favoritas", dijo hace unos meses en un comunicado publicado por Disney.

Por otra parte, para encarnar a Maui, Dwayne Johnson se sometió a sesiones diarias de maquillaje de dos horas y media. De acuerdo a El Tiempo, el proceso incluyó el uso de un traje corporal 40 libras diseñado por el oscarizado Joel Harlow, basado en moldes del propio cuerpo del actor. A este peso se sumó una peluca de más de tres kilos que dificultaba el movimiento, especialmente en escenas acuáticas.