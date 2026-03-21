"Project Hail Mary": Ryan Gosling, Sandra Hüller y la ciencia de entender al otro

Hay películas que nacen de una idea. Otras nacen de un personaje. "Project Hail Mary" parece haber nacido de una pregunta más incómoda, de esas que no tienen respuesta fácil: ¿qué pasaría si salvar el mundo no dependiera de un héroe, sino de la capacidad de entender a alguien completamente distinto a ti?

Ryan Gosling lo entendió desde que leyó el material por primera vez. "Andy había capturado lightning in a bottle (Rayo en una botella)", dice, con esa mezcla de sorpresa y respeto que uno reserva para las cosas que te cambian la perspectiva. Pero lo que realmente lo enganchó no fue la premisa de ciencia ficción, sino el momento personal en que llegó a sus manos. "Era un momento en que los cines estaban cerrando y las producciones se estaban deteniendo. Y aquí había una oportunidad increíblemente optimista de mirar el futuro como algo que no hay que temer, sino algo que hay que descifrar". En ese contexto, la novela de Andy Weir no era solo una historia de supervivencia espacial. Era casi un acto de fe.

Y esa energía se contagia.

Porque aunque en la superficie Project Hail Mary opera como un thriller de ciencia ficción, con toda la maquinaria visual y narrativa que eso implica, lo que propone en el fondo es algo mucho más íntimo: un cambio de perspectiva radical. Gosling lo resume sin rodeos: "Es una aventura de toda una vida, pero al mismo tiempo no creo que sea escapista. Es un recordatorio de lo que somos capaces de hacer como seres humanos". Ese "nosotros" no es retórico. Es el centro de la película.

Andy Weir, que ya demostró con The Martian que la ciencia dura puede ser profundamente humana, nunca quiso escribir sobre alguien extraordinario. Su intención era exactamente la contraria. "La mayoría de las personas no se consideran extraordinarias. Se ven como personas normales", explica. Por eso su protagonista tenía que ser alguien con quien cualquiera pudiera identificarse desde la incomodidad, no desde la admiración. "Quería que la gente pudiera ponerse en sus zapatos y pensar: esto sería incómodo, sería aterrador, no sabría qué hacer". Esa vulnerabilidad, esa falta de certeza, es lo que define a Ryland Grace. No es el tipo que controla la situación. Es el tipo que avanza a pesar de no controlarla.

Para Gosling, eso es exactamente lo que hace que la historia funcione. No la grandeza del gesto heroico, sino la insistencia silenciosa. Pero también entendió desde el principio que semejante material no podía sostenerse solo, y que la película o se convertía en algo memorable o se perdía en su propia ambición. "Sentía que esto podía ser una de esas películas que la gente recuerda, que recuerdan dónde estaban cuando la vieron", dice. Y esa posibilidad traía consigo una presión muy concreta: "Solo necesitaba no arruinarlo".

La solución, naturalmente, fue construir el equipo correcto.

Los directores Phil Lord y Chris Miller llegaron al proyecto con una filosofía que no es solo un método de trabajo, sino casi una declaración de principios. "El motor de nuestro trabajo son las conversaciones", dice Miller, y no lo plantea como una metáfora bonita sino como una estructura real de producción. "Un set de filmación es eso: un grupo de personas creativas pensando sobre algo al mismo tiempo". Lo que aparece en pantalla, insiste, es el resultado de ese proceso colectivo. No de una visión única e inapelable, sino del roce productivo entre mentes distintas.

Esa filosofía no solo define cómo trabajan Lord y Miller, sino que está integrada en el ADN de la propia narrativa. Lo que ocurre en Project Hail Mary, tanto en la Tierra como en el espacio, es exactamente eso: personas intentando resolver algo juntas, con torpeza, con desconfianza inicial, con miedo. "Es la historia de cómo dos seres piensan muy duro sobre un problema", explica Miller. "Y de cómo muchas personas en la Tierra también están pensando juntas sobre lo mismo". La colaboración no es un accidente de la trama. Es el tema.

Y ese tema le da a la película un tono que resulta difícil de clasificar, porque a pesar de que la premisa es apocalíptica en toda su extensión, la película nunca se siente fría ni pesada. "No es una película oscura ni estéril", dice Miller. "Es cálida. Es esperanzadora. Te muestra el espíritu de la humanidad". Pero esa calidez tampoco es ingenua. No viene de ignorar la complejidad de lo humano, sino de habitarla.

Ahí es donde entra la actriz Sandra Hüller, que lleva dos temporadas siendo la actriz más interesante del cine europeo y que aquí encuentra un personaje que le permite exactamente lo que mejor sabe hacer: mostrar la contradicción sin resolverla. "Nosotros nunca somos una sola cosa", dice Hüller. "Somos muchas cosas al mismo tiempo". Su personaje carga con el peso de decisiones imposibles, con la rigidez que a veces impone la autoridad, pero también tiene momentos de vulnerabilidad genuina, de humor inesperado, de grietas por donde entra algo más verdadero. Para Hüller no hay conflicto en esa multiplicidad. Al contrario, es lo que hace que el personaje exista de verdad. "Mientras más posibilidades tiene un personaje de mostrar lo que es, mejor".

Lord lo conecta con algo más amplio. "La condición humana es sentir todas esas cosas al mismo tiempo", dice. "Puedes estar triste y reírte en el mismo momento". Y esa mezcla, esa falta de pureza emocional, es lo que querían capturar en pantalla. Por eso la película no encaja en un solo registro. Puede ser divertida, tensa, absurda y profundamente emocionante en cuestión de minutos, sin que ninguna de esas cosas se sienta forzada.

Pero si hay un punto donde todas esas ideas convergen, es en la relación central de la historia, en cómo se construye ese vínculo entre dos seres que no deberían poder entenderse y que sin embargo se esfuerzan en hacerlo. Gosling describe ese proceso como algo más cercano a una búsqueda que a una ejecución. "Estábamos intentando encontrar una forma de conectar, de comunicarnos, de hacer que funcionara", dice. Y esa dificultad era parte del plan. "Todo es difícil. Estar en la misma habitación es difícil. Comunicarse es difícil". La película no lo disimula. Lo convierte en el motor dramático.

La legendaria productora Amy Pascal lo resume de la manera más directa posible cuando habla del núcleo del proyecto: "Se trata de personas que tienen miedo unas de otras, que son muy diferentes, que se ven diferentes, que hablan diferente, y que se dan cuenta de que si no entienden de dónde viene el otro, estamos jodidos".

No hay forma más honesta de describir de qué va realmente Project Hail Mary. No de física ni de biología ni de viajes interestelares. De comprensión. De ese esfuerzo concreto y a veces torpe de entender a alguien que no piensa como tú.

Para Gosling, esa idea aterriza en algo sorprendentemente doméstico. Cuando habla de lo que espera que el público se lleve de la película, no menciona conceptos abstractos ni impacto cultural. Habla de su familia. "Es difícil encontrar cosas que podamos ver juntos", dice. "Buscas esos momentos que se convierten en recuerdos". Esos momentos que se quedan, no por lo que cuentan, sino por cómo se sienten cuando los vives con alguien. "Quería intentar hacer uno de esos", admite. Y en esa admisión hay algo muy honesto sobre por qué hacemos cine y por qué seguimos yendo a verlo.

Weir llega al mismo lugar desde otro ángulo. Quería que el público se sintiera incómodo, fuera de lugar, sin saber exactamente qué hacer. Pero no para que rechazara esa sensación, sino para que aprendiera a habitarla. Para que la curiosidad le ganara al miedo.

"Convertir el miedo en curiosidad", dice Gosling en un momento de la promoción, y la frase se queda dando vueltas porque define no solo la película sino algo más difícil de nombrar. Una postura ante el mundo. Una forma de relacionarse con lo desconocido que no pasa por dominarlo ni por huir de él, sino por acercarse despacio, con atención, con disposición a que te cambie.

Project Hail Mary no es una historia sobre salvar el mundo. Es una historia sobre aprender a compartirlo. Y en este momento histórico concreto, en el que compartir cualquier cosa con alguien diferente parece cada vez más difícil, eso no es poca cosa.