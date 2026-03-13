Ángel Muñiz presenta la premiere de su nueva película, "Juego de Hombre"

El veterano cineasta Ángel Muñiz presentó de manera oficial su más reciente película, "Juego de Hombre", que trata sobre la vida de un joven beisbolista que pertenece a una familia profundamente religiosa.

La exhibición tuvo lugar en el Cine Teatro de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), donde asistieron los actores y parte del equipo de producción, miembros de la prensa y figuras del entretenimiento.

Entre las personalidades que asistieron para apoyar la producción cinematográfica destacaron la comunicadora y conferencista Tania Báez, la locutora y presentadora Denise Peña, el actor y comediante Fausto Mata, y el humorista e imitador Rafael Bobadilla.

Juego de Hombre

La trama se desarrolla a partir de las consecuencias y el rechazo que enfrenta el protagonista cuando su homosexualidad es descubierta, lo que quiebra la relación de padre e hijo y pone a prueba las creencias de su entorno.

El reparto principal está encabezado por Erlyn Saúl (quien interpreta a Luis Martínez, el beisbolista), acompañado por los veteranos Johnnié Mercedes y Patricia Muñoz, quienes actúan como sus padres.

Durante el evento, el protagonista Erlyn Saúl describió el proyecto como un reto importante: "Es una historia que lleva como lenguaje universal el amor... (Luis) al vivir en una familia tercermundista no lo entiende y hace que se quiebre la relación de amor de padre e hijo", señaló el actor, recordando los dos meses de ensayos y filmación de la mano del director.

El "mejor discurso" de Muñiz

Al dirigirse a los presentes, Ángel Muñiz catalogó esta producción, concebida hace más de 25 años y rodada en 2019 justo antes de la pandemia, como su mejor discurso.

El director aprovechó la ocasión para agradecer a las productoras Tatiana Calcaño y Carol Herrera, así como a su hermano Miguel Ángel Muñiz, asumiendo toda la responsabilidad del resultado final. "Si la película sale mala, es culpa mía, porque ustedes me lo dieron todo, todo lo que yo quería me lo dieron", afirmó.

Para el rodaje de las secuencias del campeonato de béisbol, el cineasta destacó que movilizaron a más de 1,500 personas frente a las cámaras durante una semana completa.

Fiel a su estilo, Muñiz cerró su intervención citando al dramaturgo Franklin Domínguez: "Si les gustó díganlo, si no les gustó, quédense callados".

Tras esta primera presentación, "Juego de Hombre" tendrá su estreno general para el público el próximo 20 de marzo a través de la plataforma digital lamoviesdv.com (@lamuvirdplus).