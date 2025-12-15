Zoe Saldaña aclara dudas sobre sus orígenes: ambos padres son dominicanos

A raíz del debate que existía sobre si su madre es puertorriqueña o dominicana, la actriz de Hollywood Zoé Saldaña aclaró que su abuelo materno es quien proviene de Puerto Rico.

Durante una entrevista con Tony Dandrades, Saldaña afirmó que sus padres Asalia Nazario y Dámaso Saldaña nacieron en República Dominicana.

La ganadora del Óscar explicó que su abuelo materno tuvo que regresar a su tierra natal por seguridad tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, con quien trabajó como mécanico aéreo durante la dictadura.

"Mi abuelo materno era mécanico aéreo y era quien le arreglaba los carros y los aviones al señor Trujillo, al dictador, cuando pasó lo que pasó en el 61, te acuerdas que vino y todas las personas que trabajaban directa o indirectamente con ese tirano fueron buscados, bajo investigación", contó Saldaña.

"Mi familia dominicana, de mi abuela materna, logró que mi abuelo materno pudiera regresar a Puerto Rico, y ahí entonces se quedó mi abuelo. Entonces, ya cuando mi mamá se mudó a New York a estar con su mamá, ahí fue cuando mi abuelo con su nueva esposa se mudaron entonces a New York", detalló.