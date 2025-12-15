Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Zoe Saldaña aclara dudas sobre sus orígenes: ambos padres son dominicanos

La ganadora del Óscar explicó que su abuelo materno tuvo que regresar a su tierra natal por seguridad tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, con quien trabajó como mécanico aéreo durante la dictadura.

Zoe Saldaña cuando celebraba con su madre Asalia Nazario en el "after party" del Oscar organizado por la revista Vanity Fair.

A raíz del debate que existía sobre si su madre es puertorriqueña o dominicana, la actriz de Hollywood Zoé Saldaña aclaró que su abuelo materno es quien proviene de Puerto Rico.

Durante una entrevista con Tony Dandrades, Saldaña afirmó que sus padres Asalia Nazario y Dámaso Saldaña nacieron en República Dominicana.

La ganadora del Óscar explicó que su abuelo materno tuvo que regresar a su tierra natal por seguridad tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, con quien trabajó como mécanico aéreo durante la dictadura. 

"Mi abuelo materno era mécanico aéreo y era quien le arreglaba los carros y los aviones al señor Trujillo, al dictador, cuando pasó lo que pasó en el 61, te acuerdas que vino y todas las personas que trabajaban directa o indirectamente con ese tirano fueron buscados, bajo investigación", contó Saldaña. 

"Mi familia dominicana, de mi abuela materna, logró que mi abuelo materno pudiera regresar a Puerto Rico, y ahí entonces se quedó mi abuelo. Entonces, ya cuando mi mamá se mudó a New York a estar con su mamá, ahí fue cuando mi abuelo con su nueva esposa se mudaron entonces a New York", detalló. 

