Fallece Scott Finn, actor de cine para adultos, a los 27 años

El actor de cine para adultos Rhett Messerly, conocido en la industria como Scott Finn, falleció. Tenía 27 años.

La noticia fue revelada por su familia a través de un obituario en línea.

Nacido en Ogden, Utah, Rhett era "conocido como el bobo por sus compañeros y el chico guapo con buenos músculos por todas las chicas. Siempre tenía una forma especial de hacer sonreír y reír a quienes lo conocían. Y lo más importante, será recordado por su increíble capacidad para ayudar a los demás".

"De niño, Rhett era un gran charlatán; se podría apostar a que tuvo al menos 65 novias en todo momento. Era muy atlético; lo encontrabas a menudo en un campo de fútbol o béisbol jugando con todo lo que tenía o haciendo trucos increíbles en el trampolín en el patio trasero", añade.

Se desconoce la causa de su fallecimiento el 23 de noviembre de 2025.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo el 4 de diciembre en Ben Lomond Stake Center, 3550 North 650 East North Ogden.

A Rhett le sobreviven sus padres Joel y Libby Messerly; sus hermanos, Charlotte Orton (Travis), Rachel Beecher (Trevor), Jake Messerly y Maren Messerly.