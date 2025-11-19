Nashla Bogaert y Ramcelis de Jesús protagonizan la comedia “Medias hermanas”

“Medias Hermanas” llegará a salas de cine de Caribbean Cinemas este 4 de diciembre. Esta película es un remake peruano con la adaptación de la esencia dominicana. Está dirigida por Yoel Morales, y protagonizada por Nashla Bogaert, Ramcelis de Jesús (La More), Frank Perozo, La Perversa, MikeToks e Irvin Alberti.

“Lo que más me atrajo de Medias Hermanas fue la posibilidad de explorar cómo estas dos mujeres tan diferentes podían construir un lazo familiar genuino cuando su punto de partida no era la alegría, sino la herida. Trabajar con Nashla y Ramcelis fue increíble, ellas sostienen la película, y su nivel de entrega, humor y vulnerabilidad hicieron que fuera una de las mejores experiencias que he tenido en un set, fue un proceso de búsqueda muy emocionante y creo que la magia que lograron entre ellas es algo que trasciende a la pantalla. Estoy muy agradecido con la familia de Caribbean Films por esta oportunidad de trabajar con un grupo humano tan profesional y un reparto de lujo”. Manifestó el cineasta Yoel Morales.

Además, cabe destacar que el elenco de esta película lo completan las participaciones especiales de El Rubio del Acordeón, La Pitonisa, Víctor (popularmente conocido como “Las ocurrencias de Víctor”), Enrique Quailey, Rafael Bobadilla, La Piri, Sandra Palmett, Claribel Adames (La Loba), Mario Arturo Hernández, George Olivo y Pedro Hernández.

“Medias Hermanas” es una realidad gracias al apoyo de sus inversionistas Cervecería Nacional Dominicana y Megacentro. Así como las marcas patrocinadoras Funeraria Blandino, Viamar, Samsung, Jumbo, Papa Jhons, Popeyes y el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) en la persona de su directora, Mariana Vargas. La película será exhibida a nivel nacional y estará disponible en las principales salas de cine de la República Dominicana a partir del jueves 4 de diciembre. Para horarios y cartelera caribbeancinemasrd.com

Sinopsis: Durante el velorio de su padre, victoria se entera que yoli es su media hermana. Sin aceptar esta situación, ese mismo día descubre que su esposo le ha sido infiel y que por una deuda adquirida podrían perder la casa . Para evitar el embargo necesita vender la casa de playa que le dejó su padre. El problema es que esa propiedad también está nombre de su media hermana yoli, quien acepta venderla siempre y cuando pasen juntas, como familia, una semana en la casa de la playa.