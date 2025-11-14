Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Las 10 películas que revelan secretos, intrigas y esperanzas de la Iglesia Católica

El séptimo arte ha puesto un espejo frente a la institución católica. Lo que refleja no siempre es agradable: tramas de corrupción, sufrimiento silenciado, líderes dubitativos. Pero en ese reflejo incómodo reside la oportunidad de la autocrítica

Jonathan Pryce en el rol del cardenal Bergoglio y Anthony Hopkins como el papa Benedicto en una escena de “Los dos papas”. PETER MOUNTAIN/NETFLIX

Avatar del Rubén Peralta Rigaud
Rubén Peralta RigaudMiami, Florida

Un cardenal anciano, recién electo pontífice, siente de pronto que el mundo se le viene encima. Asomado al balcón de la Plaza de San Pedro, tiembla e incapaz de articular la bendición, retrocede entre cortinas rojas mientras la multitud espera. No es una escena real, sino el momento cumbre de Habemus Papam (2011), la película de Nanni Moretti. 

Sin embargo, la poderosa metáfora es inconfundible: el Vaticano, con toda su pompa milenaria, también puede revelar una profunda fragilidad humana ante las crisis.

El cine moderno, desde 1970 hasta la actualidad, ha aprendido a mirar detrás de los muros del Estado pontificio para retratar escándalos, encubrimientos y dilemas morales que han erosionado la infalible imagen de la Santa Sede y de la Iglesia Católica.

Lo ha hecho con sensibilidad narrativa y a veces con audacia irreverente, en ficciones y documentales de todo el mundo. El resultado es un corpus de películas que, como un espejo oscuro, reflejan la vulnerabilidad del Vaticano ante las turbulencias contemporáneas.

En décadas pasadas, Hollywood y el cine occidental solían abordar al papado con guantes de seda. Esa era de reverencia quedó atrás: tras 1970 las cámaras se atrevieron a escudriñar la Santa Sede con ojos críticos, reflejo de una sociedad que ya no veía a las autoridades religiosas como incuestionables.

The Godfather: Part III (1990)


La fascinación por las intrigas vaticanas pronto halló eco en el celuloide. "El Padrino: Parte III" (1990) entretejió la saga criminal de los Corleone con las finanzas turbias del Vaticano y la misteriosa muerte del papa Juan Pablo I. 

Basada en escándalos reales —como el caso del Banco Ambrosiano—, la película insinuó que tras los muros sagrados también podía anidar la corrupción mundana.

Aquel retrato de cardenales confabulando con banqueros y mafiosos bajo los frescos de Miguel Ángel resultó atrevido pero verosímil, sintonizando con la pérdida de inocencia del público. 

EL CÓDIGO DA VINCI (2006)


Años después, bestsellers de misterio adaptados al cine –El código Da Vinci (2006), Ángeles y demonios (2009)– presentaron al Vaticano como nido de secretos peligrosos. Aunque fantasiosas, esas tramas de sociedades secretas y cardenales homicidas reflejaban una percepción popular: la opacidad de la Iglesia podía ocultar verdades oscuras.

Antes de que el cine explorara los escándalos contemporáneos del Vaticano, hubo una película que, sin pretensiones de gran espectáculo, se atrevió a abrir la caja fuerte más incómoda de la Santa Sede: “The Bankers of God: The Calvi Affair” (2002).

Este thriller político reconstruyó la muerte del banquero Roberto Calvi, hallado colgado bajo un puente de Londres, y expuso su relación con el Banco Ambrosiano y las conexiones financieras del Vaticano.

La cinta no solo reveló un submundo de corrupción, mafias, logias secretas y dinero sagrado manchado, sino que también inauguró una nueva etapa del cine: aquella donde los muros del Vaticano dejaban de ser un símbolo de solemnidad y se convertían en un tablero de intrigas donde la fe convivía, incómodamente, con el poder terrenal.

Incluso la sátira encontró material en la Iglesia: la comedia negra “El Papa debe morir” (1991) imaginó un Sumo Pontífice elegido por error en medio de cardenales mafiosos, y Kevin Smith desató polémica con la irreverente Dogma (1999).

Lo que antes era impensable —reírse del Vaticano— revelaba cuán mermada estaba la vieja inmunidad de la institución frente a la crítica popular.

Sin embargo, los filmes más demoledores para la imagen eclesiástica han sido los inspirados en realidades de abuso y encubrimiento. La indignación global por los escándalos sexuales del clero se tradujo en historias que sacudieron conciencias dentro y fuera de la pantalla.

Spotlight (2015)


En primera plana "Spotlight" (2015) dramatiza la investigación periodística que destapó décadas de pederastia silenciada en Boston, con una sobriedad que estremece. Su Oscar a mejor película –y el reconocimiento incluso desde el propio Vaticano, que elogió su valor– indicó que ya no era posible mirar a otro lado. 

De hecho, años antes cineastas de distintos países comenzaron a romper este tabú: Pedro Almodóvar exploró en “La mala educación” (2004) las cicatrices del abuso infantil en un internado religioso; el mexicano “El crimen del padre Amaro” (2002) desató la ira de obispos al mostrar a un joven cura entregado a la lujuria y la corrupción en su parroquia; y el drama irlandés “Las hermanas de la Magdalena” (2002) sacó a la luz la crueldad de conventos donde se explotaba a jóvenes “pecadoras” con aval eclesiástico.

El Crimen del Padre Amaro - Trailer


Más recientemente, el chileno “El club” (2015) imaginó a sacerdotes pedófilos ocultos por la Iglesia en una casa de penitencia clandestina —alegato feroz contra la cultura del encubrimiento—.

A la vez, documentales como “Mea Maxima Culpa” (2012) o “Agnus Dei” (2011) han dado voz directa a las víctimas, siguiendo el hilo de la complicidad hasta las más altas esferas.

Cada una de estas obras, desde la ficción o la investigación periodística, ha contribuido a derrumbar el muro de silencio que por años protegió a la institución, obligándola a un examen de conciencia sin precedentes.

Amen (2002) - Trailer


La crisis de credibilidad actual no surgió de la nada; arrastra sombras históricas. Así lo mostró Costa-Gavras en “Amén” (2002), al cuestionar el silencio del Papa Pío XII y la diplomacia vaticana ante el exterminio nazi. Ese alegato polémico recordó que la inacción moral de la Iglesia en momentos críticos dejó heridas profundas. En cierto sentido, las omisiones de ayer reverberan en la desconfianza de hoy.

La fragilidad del líder máximo también se ha vuelto materia de reflexión cinematográfica. Habemus Papam mostraba a un Papa imaginario que simplemente no puede con la carga del trono de Pedro. Esa premisa, impensable en otros tiempos, humanizó el papado y nos hizo testigos de la soledad y el temor tras la tiara.

"Los dos papas" (2019) | Tráiler oficial | Netflix


Por su parte, “Los dos papas” (2019) profundizó en esa humanización al recrear diálogos íntimos –ficticios pero emotivos– entre Benedicto XVI y el cardenal Jorge Bergoglio poco antes de la renuncia del primero.

Con humor y calidez, la cinta contrasta la rigidez de un Papa agobiado por escándalos (los documentos filtrados del Vatileaks, los casos de abuso que marcaron su pontificado) con la empatía reformista del futuro Francisco. 

Ver a dos sucesores de San Pedro discutiendo, confesándose culpas y compartiendo una pizza permite atisbar la vulnerabilidad y la esperanza dentro de la cúpula de la Iglesia.

El mensaje es sutil pero contundente: la institución solo podrá renovarse si admite sus errores y aprende de ellos, tal como esos dos hombres en la pantalla logran escucharse y perdonarse.

Habemus Papam. Trailer español HD. Una película de Nanni Moretti


La evolución de estas representaciones es elocuente: el Vaticano ha pasado de símbolo intocable a objeto de escrutinio necesario. Lejos de las hagiografías edulcoradas de antaño, hoy abundan relatos que confrontan la brecha entre la moral predicada y las flaquezas humanas. 

Para el público, estas películas han sido una catarsis y una llamada de atención. Nos indignamos con Spotlight o El club; nos conmovemos con Habemus Papam y Los dos papas; sentimos vergüenza ajena ante los excesos que denuncian, pero también vislumbramos la posibilidad del cambio cuando la Iglesia –aunque sea en la ficción– reconoce sus culpas. Es un trago amargo para muchos fieles ver en pantalla los “trapos sucios” de su Iglesia, pero también un acto de justicia hacia las víctimas y un paso necesario hacia la purificación de la institución.

A fin de cuentas, el séptimo arte ha puesto un espejo frente a la institución católica. Lo que refleja no siempre es agradable: tramas de corrupción, sufrimiento silenciado, líderes dubitativos. 

En ese reflejo incómodo reside la oportunidad de la autocrítica. Ningún poder espiritual debería estar exento de rendir cuentas, y el cine se lo ha recordado al Vaticano una y otra vez en el último medio siglo.

Con sensibilidad cinéfila y sin perder el respeto por la fe de millones, estas películas nos han mostrado que la santidad institucional, cuando se divorcia de la transparencia, puede devenir en tragedia. 

En su fragilidad expuesta, el Vaticano cinematográfico nos invita a imaginar una Iglesia más humilde y empática, capaz de aprender de sus errores. Quizás esa sea la gran lección que el cine nos deja: incluso la institución más sagrada necesita mirarse al espejo, aceptar su humanidad falible y, a partir de ahí, emprender su renovación sincera. 

Incluso, el tembloroso Papa ficticio de Moretti en "Habemus Papam" termina admitiendo su incapacidad frente a la multitud: una renuncia humilde que resume la mayor lección de estas películas –solo encarando sus debilidades con verdad podrá la Iglesia aspirar a una auténtica renovación solo encarando sus debilidades.

Crítico de cine
