Adele hará su debut como actriz en la adaptación de Tom Ford de 'Cry to Heaven'

El diseñador de moda Tom Ford ha contactado a Adele para que coprotagonice su adaptación de "Clamor al cielo" de Anne Rice , según informó su productora el miércoles. La película, que Ford escribe, dirige y produce, marcará el debut actoral de la superestrella.

Adele es solo una parte de un gran elenco que incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George MacKay, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, la revelación de “Adolescence”, y Hunter Schafer, aunque no se disponía de detalles inmediatos sobre sus papeles específicos.

La novela de Rice, publicada por primera vez en 1982, está ambientada en el mundo de la ópera en la Italia del siglo XVIII y sigue a dos personajes de orígenes muy diferentes: uno nacido campesino y el otro noble veneciano.

“Cry to Heaven” será el tercer largometraje de Ford , quien debutó como director con el drama romántico “A Single Man” en 2009, seguido del thriller psicológico “Nocturnal Animals” en 2016. La película se encuentra actualmente en preproducción para su estreno a finales de otoño de 2026.

Al igual que con sus películas anteriores, Ford financia él mismo “Cry to Heaven”. En 2016, declaró a Associated Press: “Solo haré una película si controlo los derechos subyacentes”.