El sombrero negro que lució la Bruja Mala del Oeste en 'El mago de Oz' será subastado

Justo a tiempo para el estreno en cines de “Wicked: For Good”, los fans tendrán la oportunidad de adquirir recuerdos de la película original de 1939, “El mago de Oz”, y un artículo es especialmente brujeril.

Heritage Auctions subasta un icónico sombrero negro que Margaret Hamilton lució como la Bruja Mala del Oeste. El sombrero de lana es bastante grande, con una altura de casi 35,5 cm y un ala de 50 cm de diámetro. Además, cuenta con una correa elástica de 56 cm para la barbilla, la misma que Hamilton usaba durante las escenas de vuelo para sujetarlo.

Diseñado por el diseñador de vestuario Adrian Adolph Greenburg, conocido profesionalmente como Gilbert Adrian, el sombrero se empezó a usar después de que comenzara el rodaje porque el que se había elegido originalmente no parecía lo suficientemente aterrador.

«Cuando Dorothy Gale se convierte en Dorothy de Oz, es cuando se pone las zapatillas rojas», dijo Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions. «Cuando la Bruja Mala se convierte en la Bruja Mala, se pone el sombrero. Es un momento transformador, el nacimiento de la bruja. Creo que la importancia del sombrero es increíble. Está a la par con las zapatillas».

Heritage celebrará la subasta los días 9 y 10 de diciembre, tanto en línea como en su sede de Dallas.

También saldrá a subasta un libro de "El mago de Oz" firmado por Garland, quien además escribió una larga dedicatoria. Incluye autógrafos de otros miembros del reparto principal, así como las huellas de las patas de Toto. El libro fue un regalo para la hija del tutor de Garland durante el rodaje.

Se subastarán dos versiones distintas de las zapatillas rojas de Dorothy. Una de ellas, la del pie derecho que Garland usó durante los ensayos, está adornada con cuentas de cristal rojo burdeos. También se pondrá a la venta una réplica de las zapatillas rojas, confeccionada por Western Costume Company para el 50 aniversario de la película. Estas últimas se hicieron utilizando el horma original de Garland y tienen lentejuelas rojas y lazos de pedrería. Según Maddalena, estas zapatillas «son lo más parecido a tener un par de zapatillas rojas que no se usaron en la película».

También se subastarán una carta manuscrita del autor de "El mago de Oz", Frank Baum, escrita en papel personal, y una blusa de organza que Garland lució en la pantalla. La blusa lleva una etiqueta con el nombre "Judy Garland" escrito a mano.

El año pasado, Heritage vendió otro par de zapatillas de rubí de la película por 28 millones de dólares.