Khloé Kardashian fue una de muchas personalidades de Hollywood que declinaron aparecer en el documental musical ‘This is me... Now: A Love Story’, a pesar de las solicitudes de la diva Jennifer López.

La ironía de que un ícono de la familia más fotografiada no quisiera aparecer en su película no se perdió en Lopez, quien parece abatida en el documental “The Greatest Love Story Never Told”. “La gente tiene miedo de exponerse”, dice Jennifer en un encuentro con periodistas, entre ellos de LISTÍN DIARIO.

“Lo entiendo. Me llevó mucho tiempo. Tengo miedo, pero no actúo como si tuviera miedo, ese es el secreto de toda mi jod$& carrera”, agrega la Diva del Bronx.

Este redactor le pregunta a su amiga y socia si eventualmente se sintió cómoda con la dirección del proyecto. Responde sucintamente: “¡No! Nunca me convenció. Estaba aterrorizada todo el tiempo”.

El listado de situaciones que el público desconoce y que se comenta en el documental navegan desde que Ben Affleck le regaló a Jennifer López un libro lleno de cartas cuando volvieron a estar juntos, si Anthony Ramos rechazó un papel en el proyecto de Jennifer porque es amigo de Marc Anthony y Affleck explicando los compromisos que tuvo que hacer cuando volvieron a estar juntos.

Goldsmith-Thomas sigue nerviosa por el lanzamiento de “This Is Me…Now: A Love Story”, pero ahora entiende por qué Lopez necesitaba hacerlo. “Tenía miedo de que ella estuviera contando su viaje y que pareciera decir: “Aquí está mi viaje de Ben a Ben”. Y no se trata de eso. Se trata de: -Esto es lo que he pasado en los últimos 20 años, y seguía chocando contra la misma pared y culpando a la pared hasta que empecé a mirarme a mí misma”, comenta Goldsmith-Thomas.

Dirigido por Jason Bergh, el documental “The Greatest Love Story Never Told” visto en Prime Video sigue a López mientras intenta su proyecto más atrevido hasta ahora: la producción independiente de un nuevo álbum y una película original que exploran su viaje de veinte años hacia el amor propio.

Por mucho que la declaración de amor propio de López, que desafía el género, define esta transformación de dos décadas por la que ha estado luchando, Bergh muestra un retrato “con todos sus defectos” de una verdadera artista que realiza el complicado y difícil trabajo diario de desmantelar su yo, sus dudas y sigue sus sueños creativos. Esto viene con momentos asombrosos de franqueza, como cuando se derrumba porque Ben ve su valor interior aunque el mundo no lo hizo, y también cuando profundiza en su educación y su familia.

¿El negocio?

Está claro que la intención de Ben Affleck y Jennifer López en el documental musical “This is me... Now: A Love Story” no es monetizar su vida amorosa privada, sino más bien un astuto instinto para adelantarse a los tabloides y a “los que odian” que destruyeron su relación una vez antes. En “The Greatest Love Story Never Told”, Jane Fonda, la confidente de López y coprotagonista de “Monster in Law”, teme que este esfuerzo creativo fuera de lo común sea visto como un alarde de su romance perfecto y, una vez más, invitando a la negatividad.

La propia López se muestra preocupada por abrirse a la crítica. Sin embargo, su resiliencia reflexiva entra en acción y supera estos bloqueos llenos de miedo. “A la m&&rda. ¡Hazlo con miedo!”, afirma Fonda.

La presencia de Affleck en el audiovisual funciona muy bien, ya que salpica la imagen con algún comentario ocasional. Durante sus confesionarios casuales, se muestra notablemente renuente a que su privacidad sea invadida nuevamente por las miradas indiscretas.

Afortunadamente cedió, ya que su participación es lo más destacado. Cuando entrevista a su esposa, le saca verdades que de otro modo no habría revelado a nadie más que a él. Ya sea en momentos adorables robados (como cuando él se vuelve nerd ante los lentes de la cámara y ella finge aburrimiento) o en momentos profundamente reflexivos (como cuando él plantea la cuestión del perdón en torno a su ruptura supuestamente amistosa), estos segmentos muestran por qué estamos interesados en el éxito de la relación de esta pareja.

Al igual que en el otro documental de López escrito por Bergh, “Halftime”, vemos a una mujer dinámica que maneja las complicaciones de la vida con gracia, fortaleza y una poderosa intensidad que rara vez vislumbramos en los documentales musicales en estos días.

De todas las identidades de López (mujer de negocios, sensación discográfica, protagonista, bailarina superestrella), es alentador ver que ella simplemente quiere ser vista como todos los demás: un ser humano amado.

El 16 de febrero, JLo. lanzó un nuevo álbum, “This Is Me…Now”, junto con su película acompañante, “This Is Me…Now: A Love Story”. Además, Amazon MGM Studios estrenó el mencionado documental “The Greatest Love Story Never Told”.

La sinopsis oficial añade que ofrece acceso sin reservas a los momentos más personales de Jennifer mientras trabaja arduamente para reclamar su narrativa a través de la creación de "This Is Me…Now".

Desde entrevistas con su círculo íntimo, incluyendo socios de producción y colaboradores de toda la vida, hasta momentos íntimos en casa, es un retrato vulnerable de un ícono que lo arriesgó todo y descubrió una nueva determinación en la autoaceptación y el amor".

El documental “The Greatest Love Story Never Told” es otra faceta del nuevo álbum de Lopez, que es su primera publicación bajo su asociación Nuyorican con BMG. Aparte del álbum de la banda sonora de su película "Marry Me" con Maluma, es el primer álbum de Lopez desde "A.K.A.de 2014, que incluía canciones como "Luh Ya Papi"; con French Montana y "Booty" con Pitbull.

Lopez llamó a su antigua socia de producción, Elaine Goldsmith-Thomas, en medio de la noche, diciéndole que estaba aportando $20 millones de su propio dinero a “This Is Me…Now: A Love Story”..

(Después de completarse, Amazon lo compró por una cantidad no revelada). Un posible socio se retiró, dijo, porque no entendían el proyecto.

"Estoy en Nueva York", me dice Goldsmith-Thomas, "y ella dice, "Creo que voy a financiar esto yo misma". Yo estaba como, "Espera, ¿qué?"; Ni siquiera sé qué es. ¿Qué estás haciendo?". Estaba preocupada. "¿Por qué estás compartiendo tu historia? Es demasiado personal. Detente". Me hacía sentir incómoda por ella".