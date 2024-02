La premiere de "Pepe" en el Festival Internacional de Cine de Berlín marcó un hito en la historia del cine dominicano por ser la primera vez que una película del país entra en competencia en un evento de esta categoría.

'Pepe' es una de las dos películas latinoamericanas que compiten por el Oso de Oro en Berlín. La otra es la mexicana 'La cocina' de Alonso Ruizpalacios, que se proyectó la semana pasada.

El evento contó con la presencia del embajador de República Dominicana en Alemania, Francisco Caraballo, y de la directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), Marianna Vargas Gurilieva.

El director de la película, el dominicano Nelson Carlo De los Santos Arias, junto a los productores Tanya Valette y Pablo Lozano, estuvieron presentes en el estreno para celebrar este logro.

Además, parte del elenco y equipo técnico se unieron a la celebración, junto con los coproductores internacionales.

El embajador Francisco Caraballo expresó, emocionado, que "este es un momento histórico para República Dominicana y su cinematografía. Estamos orgullosos de presentar al mundo esta obra que refleja el talento y la calidad que nos representa."

En cambio, Marianna Vargas Gurilieva, directora General de la DGCINE comentó: "El éxito de 'Pepe' en el Berlinale es un testimonio del talento y la dedicación de nuestro equipo cinematográfico. Estamos emocionados de compartir, en una audiencia global de tanto renombre, la calidad del cine dominicano."

Tras la proyección, se llevó a cabo un cóctel organizado por la Embajada Dominicana en Alemania y la DGCINE, donde reconocidas personalidades del mundo del cine internacional se unieron para celebrar el estreno mundial de "Pepe". Entre estos estuvo presente Carlo Chatrian, director del Berlinale, quien resaltó que la mezcla de géneros y estilos en la película, la hacen “inclasificable”.

Delegación dominicana que presentó la noche del martes 20 de febrero 2024 la película "Pepe" en el Festival de Berlín.

"Pepe" inicia su historia a partir de la muerte a tiros en Colombia de uno de los hipopótamos del narcotraficante Pablo Escobar, lo que invita a reflexionar sobre aspectos como la identidad, los procesos migratorios y el colonialismo.

Nelson Carlo ha explicado que le pareció "fascinante" la historia de los hipopótamos -tres hembras y un macho- que el líder del cartel de Medellín hizo introducir ilegalmente en los años 80 y trasladar hasta su Hacienda Nápoles, cerca del río Magdalena, y en particular la de un ejemplar en concreto, Pepe.

La película abre con un universo sonoro nuevo para Pepe, su propia voz, que no sabe de dónde sale.

El director y guionista dominicano despertó en la Berlinale al fantasma de 'Pepe' para hablar de las huellas del colonialismo en la segunda de las películas latinoamericanas que compite este año por el Oso de Oro.

"La colonización fue una pandemia que aún padecemos y el Caribe fue el paciente cero, pero sobre todo la República Dominicana fue el paciente cero de la colonización", dijo el cineasta el martes en rueda de prensa.

Ya lo advirtió el director artístico del festival, Carlo Chatrian al presentar la programación de esta 74 edición, cuando dijo que 'Pepe' era posiblemente el filme "más inclasificable" de los veinte a competición.

Su director, guionista, editor y compositor se inspiró en uno de los hipopótamos que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que los introdujo en su país desde Sudáfrica hace más de 30 años como parte de su "zoológico" privado.

Al morir Escobar en 1993 los hipopótamos escaparon y encontraron en la región del Magdalena Medio un hábitat perfecto para reproducirse hasta el punto de que se han convertido en un problema ecosistémico para Colombia que hace unos meses emprendió un plan para su esterilización.

De los Santos no quería hablar de ese problema concreto que considera muy politizado. "El tema de los hipopótamos en Colombia es un tema más de la campaña política, no me quise meter en eso, no soy colombiano, lo que me interesaba era el simbolismo, lo que emana de esa historia que me hace recordar la emigración histórica de África y América", aseguró.

No obstante, la película se rodó en Colombia en gran parte y De los Santos dice estar deseando estrenar ahí y comprobar que visión tienen del filme.

En su opinión, el protagonista de su historia, que en un momento dado se ve obligado a abandonar la manada, es el equivalente de un "cimarrón", los esclavos que huyeron de las plantaciones a las montañas a principios del siglo XVII.

También lo describió como "un filósofo de la descolonización, que escribe su propia poesía sobre el proceso".

"Hay una imagen filosófica que se desprende de la película y es la circularidad del colonialismo, que produce una subjetividad eurocéntrica de la que aparentemente no se puede escapar, tal vez solo a través de la muerte o de una muerte simbólica", señaló.

Procedente del cine experimental, De los Santos ha concebido 'Pepe' como una experiencia inmersiva donde imagen y sonido van de la mano.

Sobre el proceso de desarrollo del guion, que tomó forma durante el confinamiento por la pandemia de covid en 2020, explicó que es un trabajo "muy técnico", que se compone plano a plano, como si fuera una película de animación.

"Es un trabajo de ida y vuelta a partir de un levantamiento del territorio donde aplico una visión antropológica y etnográfica" explicó, "el guion pasa de una investigación de los cuerpos y el territorio a la escritura y de ésta de nuevo al territorio".

En cuanto al trabajo con los actores, no profesionales, dijo que no tiene un método homogéneo sino que trabaja con cada uno de ellos de forma individualizada, para que puedan entender los personajes.

'Pepe' es una coproducción entre República Dominicana, Namibia, Alemania y Francia. De los Santos hizo hincapié en la dificultad que tiene el cine periférico -latinoamericano, asiático o africano- para poder hablar de temas universales por cómo está estructurado el sistema de financiación.

"Estamos atrapados en esta idea del cine nacional, yo siempre he querido hablar del mundo, me fui de mi país con 20 años y he vivido en muchos lugares (...), obviamente soy de ahí y no puedes salir de tu contexto cultural pero puedes ser consciente y poner el mundo en relación, pero esa voz universal nunca es la nuestra", reivindicó.