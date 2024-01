El Critics Choice Award a "I’m Just Ken" como Mejor Canción tomó por sorpresa a todo el mundo, incluso a su intérprete Ryan Gosling.

Al parecer nadie imaginó que el tema, que forma parte de la banda sonora de la película "Barbie", recibiría un reconocimiento de la critica, superando importantes composiciones como "Dance the Night" y "What Was I Made For" por su aspecto cómico, por lo que Ryan puso cara de incredulidad y se quedó sentado al escuchar la noticia.

Aunque los presentadores mencionaron su nombre, el actor dejó que los compositores de la canción ganadora, Mark Ronson y Andrew Wyatt, subieran al escenario y recibiera el premio.

Sin embargo, al ver que el triunfo era un hecho, Ryan se levantó de su asiento y terminó aplaudiendo junto al resto del público.

"Barbie" también ganó en las categorías Mejor Comedia, Mejor Guion Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Peluquería y Maquillaje y Mejor diseño de vestuario. Además del galardón SeeHer Award de América Ferreras.