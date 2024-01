Oppenheimer vence en los Critics Choice; Barbie se conforma con premios menores

El filme 'Oppenheimer', del cineasta británico Christopher Nolan, fue el gran vencedor de la 29 edición de los premios Critics Choice con 8 reconocimientos, incluidos el de mejor película y mejor director, pasando por encima de la popular 'Barbie', que se embolsó 6 pero en categorías menores.

"Hemos convencido al público de que una película sobre física cuántica y el apocalipsis nuclear puede valer la pena", dijo Nolan al recoger el galardón a mejor director, que se sumó al de mejor película, banda sonora, efectos especiales, edición, fotografía, elenco y actor de reparto (Robert Downey Jr.) para 'Oppenheimer'.

'Barbie', que llegaba como favorita tras batir el récord histórico de nominaciones con 19 candidaturas, ganó en los apartados de mejor comedia, canción ('I'm just Ken'), peluquería y maquillaje, diseño de producción, diseño de vestuario y guion original por el trabajo de Greta Gerwig y Noah Baumbach.

El resultado de estos premios, considerados como uno de los termómetros de los Óscar y votados por 600 críticos y periodistas especializados, consagró, en líneas generales, a los triunfadores de los recientes Globos de Oro pero aún dejó un mínimo margen para la sorpresa.

Y es que el estadounidense Paul Giamatti se impuso con 'The Holdovers' al irlandés Cillian Murphy ('Oppenheimer') como mejor actor y aportó su granito de arena para que la cinta de Alexander Payne se llevara un buen sabor de boca: Da'Vine Joy Randolph también se erigió como la mejor intérprete de reparto y Dominic Sessa como mejor actor joven.

"Me alegro de que haya gustado esta película que cuenta una buena historia de gente que conecta en tiempos divisorios", expresó un incrédulo Giamatti para terminar agradeciendo a Payne por incluirlo en este proyecto.

El premio a la mejor actriz del curso fue a parar a Emma Stone, cuyo papel en 'Poor Things' superó a otras interpretaciones muy aclamadas como la de Lily Gladstone en 'Killers of the Flower Moon'

De hecho, esta película no fue reconocida en ninguna categoría de los Critics Choice y su director, Martin Scorsese, ni siquiera asistió a la gala.

En ésta también se condecoraron las seis décadas de carrera del célebre Harrison Ford, quien, bajo una lluvia de aplausos por parte de colegas como Robert De Niro o Leonardo DiCaprio, celebró "el esfuerzo de todos por mantener la industria".

"Estoy aquí gracias a una combinación de suerte y el trabajo de directores magníficos, guionistas y otros profesionales. Me siento muy afortunado, valoro mucho este premio", afirmó escuetamente Ford, que no quiso "robar más tiempo" a la ceremonia.

Además, se entregó a la actriz America Ferrera el premio SeeHer, concedido a mujeres que defiendan la igualdad de género y desafíen los estereotipos de la industria, de manos de Margot Robbie, su compañera de reparto en 'Barbie'

Una edición aciaga para la escasa representación hispana

La tímida representación hispana en los apartados cinematográficos, que este año personificaban el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto ('Barbie' y 'Killers of the Flower Moon') y el cineasta español Juan Antonio Bayona ('La Sociedad de la Nieve'), quedó reducida a la nada.

Los dos filmes con los que estaba nominado Prieto fueron derrotados por 'Oppenheimer', mientras que Bayona fue testigo de cómo la cinta francesa 'Anatomy of a Fall' volvía a superar a su última obra tras hacer lo propio en los Globos de Oro.

Triunfo solvente para 'Succession', 'The Bear' y 'Beef'

En la pequeña pantalla, 'Succession' y 'The Bear' cumplieron con todos los pronósticos en los género de drama y comedia, respectivamente.

La cuarta y última temporada de la serie inspirada en la despiadada familia Roy se consagró como mejor drama y Sarah Snook se alzó con el reconocimiento a mejor actriz de este género.

Minutos después, el mexicano Gael García Bernal fue el encargado de desvelar el mejor intérprete dramático, que finalmente tampoco recayó en el chileno Pedro Pascal ('The Last of Us') ni en el puertorriqueño-estadounidense Ramón Rodríguez ('Will Trent'), sino en Kieran Culkin, también de 'Succession'.

'The Bear' se coronó como mejor comedia y presenció el triunfo de su protagonista Jeremy Allen White como mejor actor en serie cómica y el de su compañera Ayo Edebiri en la versión femenina de este galardón.

Estos son los ganadores de la 81 edición de los Globos de Oro Lea también

"Muchas gracias a todos mis compañeros de reparto. Conseguimos esto tan solo haciendo bocadillos", bromeó Allen White, el chef Carmy Berzatto en 'The Bear' y una de las celebridades del momento, al recoger el premio.

El fenómeno 'Beef', uno de los títulos más reproducidos el año pasado en Netflix, protagonizó otra victoria sin fisuras como mejor serie limitada del año y sus personajes principales, Alice Wong y Steven Yeun, salieron laureados como mejores actores de este formato.