Centro Cultural Banreservas queda inaugurado, abre este lunes al público

Nostalgia por lo que fue. Celebración y expectativas sobre lo que a partir de hoy será. El emblemático hotel Mercedes de Santiago desempolvó el pasado sábado los recuerdos de testigos, incluyendo al presidente Luis Abinader, que se hospedaron, asistieron a eventos o lo apreciaron al pasar por ahí desde su inauguración en 1929 (cerró en 2002). Esa página de este símbolo de esta ciudad cibaeña queda en la memoria colectiva, imborrable, pero se abre una nueva, fascinante.

El sábado 29 de noviembre de 2025 será otra fecha histórica para esa edificación y para la cultura dominicana. Ese día, sobre la hora del crepúsculo, el Banco de Reservas (Banreservas) inauguró el Centro Cultural que desde este lunes a las 10:00 de la mañana quedará abierto al público.

La ceremonia fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien se veía contento, satisfecho, por la apertura de este nuevo espacio dedicado a la cultura y al arte en la región Norte.

El aplauso para él por su decisión. En tiempos en que el patrimonio cultural está en constante amenaza, debido a múltiples factores, este rescate da una gran señal de hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos que garanticen a futuro la identidad cultural dominicana.

El presidente Luis Abinader y el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, realizan el corte de cinta en la ceremonia inaugural del Centro Cultural Banreservas Santiago. También figuran Edwing Espinal, Eduardo Estrella, Daniel Rivera, Roberto Ángel Salcedo, Carmen Alicia Quijano, Rosa Santos y Ulises Rodríguez.

Valoración de Leonardo Aguilera

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la transformación del legendario Hotel Mercedes en el Centro Cultural Banreservas Santiago demuestra que las historias no mueren, sino que se convierten en “un hilo que nos une, que nos recuerda quiénes somos y quiénes podemos ser”.

En este centro los visitantes podrán disfrutar de exposiciones de arte, talleres, presentaciones, salas de realidad virtual, conferencias y otras manifestaciones creativas que inspiran a soñar, aprender y crear.

“Nuestra institución ha dedicado una cuantiosa inversión en esta renovación; una cantidad respetable en términos financieros, pero que palidece frente a la envergadura de esta obra como referente cultural y de proyección inimaginable”, expresó Aguilera.

El edificio fue adquirido por disposición del presidente Abinader y transformado por Banreservas mediante una inversión superior a los 340 millones de pesos, en un proceso de ingeniería que fue resaltado por el presidente ejecutivo.

También valoró la visión del presidente Abinader, quien desde el primer día entendió que esta edificación, ligada por décadas a la memoria colectiva de varias generaciones, representaba un punto de partida para un nuevo comienzo donde cada persona pudiera sentirse acogida, valorada e inspirada.

Maridalia Hernández fue parte del atractivo artístico de la gala de apertura del Centro Cultural Banreservas en Santiago de los Caballeros.

Aguilera sostuvo que el renovado edificio no es solo un espacio físico, sino un sueño colectivo hecho realidad: “Un faro de cultura y creatividad que se proyectará por generaciones en el corazón mismo de Santiago”.

Aguilera recordó que cada rincón del antiguo Hotel Mercedes conserva una historia. Destacó, por ejemplo, su simbólico Roof Garden, desde donde los huéspedes disfrutaban una amplia vista de Santiago, con sus luces, coches y bohemia; elementos que volverán a despertar la curiosidad de las presentes y futuras generaciones.

Al recrear la trayectoria del histórico edificio, el historiador Edwing Espinal, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, señaló que el antiguo Hotel Mercedes, hoy Centro Cultural Banreservas, refleja el espíritu y el pensamiento de Santiago y de todo el Cibao.

La gala fue conducida por la veterana comunicadora Jatnna Tavárez y contó con la participación artística de Maridalia Hernández.

Uno de los hermosos ambientes del Centro Cultural Banreservas en Santiago.

LA HISTORIA

El Hotel Mercedes fue inaugurado el 9 de abril de 1929. Construido en concreto armado, contaba con 44 habitaciones distribuidas entre los pisos segundo y tercero, comedor en la primera planta y una terraza en el cuarto nivel, desde donde se disfrutaba una vista privilegiada de la ciudad.

Entre los acontecimientos destacados, en sus salones se celebró la graduación del entonces joven Joaquín Balaguer como licenciado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo, en 1929, y fueron célebres los festivales bailables con la orquesta Hollywood en 1961.

Por sus habitaciones pasaron huéspedes ilustres, como el geólogo petrolero estadounidense Frederik Gardner Clapp (1935), la soprano afroamericana Lillian Evanti (1939) y la reconocida periodista norteamericana Page Cooper (1946).

En esencia, sus instalaciones representan una parte fundamental de la vida social y del entretenimiento de Santiago. Sus muros fueron testigos de acontecimientos que marcaron una época y que hoy recobran vida desde una nueva mirada cultural y artística con la apertura del Centro Cultural Banreservas.