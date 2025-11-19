Todo sobre El Juego del Calamar, el Desafío, el reality donde se impuso la dominicana Perla Figuereo

El martes la dominicana Perla Figuereo fue la ganadora de la segunda temporada de El Juego del Calamar: El Desafío, pero muchos se preguntan: ¿en qué consiste este juego?

Inspirada en la aclamada serie de televisión de drama surcoreana El Juego del Calamar, esta es una serie británica de telerrealidad en la que 456 jugadores compiten por el gran premio de 4.56 millones de dólares estadounidenses, el segundo mayor número de participantes y el tercer mayor premio en efectivo en la historia de los concursos de telerrealidad. A través de una serie de juegos, cada participante es llevado al límite y obligado a preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar para ganar.

La diferencia principal entre estas teleseries es que El Juego del Calamar es una serie de ficción sobre un grupo de personas con deudas que compiten en juegos mortales, mientras que El Desafío es un reality show en el que concursantes reales compiten en versiones no violentas de los mismos juegos para ganar un gran premio en efectivo. Este no es guionizado ni violento, sino una competencia basada en la serie original.

El reality de Netflix fue desarrollado por las productoras independientes Studio Lambert y The Garden, con Studio Lambert encargada de la producción física en el Reino Unido. Los primeros episodios se estrenaron internacionalmente el 22 de noviembre de 2023, recibiendo críticas mixtas tanto del público como de la crítica especializada.

Perla Figuereo, la dominicana que ganó la segunda temporada de El Juego del Calamar: El Desafío.FUENTE EXTERNA

Esta se mantuvo en el primer puesto de la lista de los 10 programas en inglés más vistos de Netflix durante las dos primeras semanas tras su estreno. El programa obtuvo 20,5 millones de visualizaciones en su primera semana y 11,4 millones en la segunda, sumando más de 170 millones de horas de visualización durante esas dos semanas.

El 6 de diciembre de 2023, antes del estreno del último episodio de la primera temporada, Netflix anunció la renovación del reality show para una segunda.

Esta temporada cuenta con nueve episodios. Se estrenó el 4 de noviembre de 2025 con los primeros cuatro, luego cuatro más el 11 de noviembre, y el final de temporada el 18 de noviembre. Los juegos en los que los competidores participaron son "el conte", "pentatlón de seis piernas", "atrapa", "intercambio", "canicas", "toboganes" y "escaleras", "círculo de confianza", "tejo", y "luz roja, luz verde".

La serie de juegos concluyó con una versión de la carrera "luz roja, luz verde", luego de que Figuereo, conocida como la jugadora 072, fuera la única en cruzar la línea de meta, convirtiéndose así en la ganadora de la última entrega del reality.