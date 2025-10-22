'Nobody Wants This' evoluciona en la segunda temporada

Cuando se estrenó la primera temporada de “Nadie Quiere Esto” de Netflix el año pasado, la serie se popularizó de una forma que su creador y sus protagonistas jamás imaginaron. Estuvo seis semanas en la lista global de los 10 mejores programas de televisión en inglés de Netflix y fue vista 57 millones de veces en tres meses, según el servicio de streaming.

"Creo que de alguna manera ganamos la lotería con lo preparada que estaba la gente para este tipo de historia", dijo la estrella y productora ejecutiva Kristen Bell antes del lanzamiento de la segunda temporada el jueves.

La comedia romántica sigue la relación entre un rabino reformista moderno pero devoto, Noah (Adam Brody), y Joanne (Bell), una mujer agnóstica que presenta un podcast sobre citas y sexo.

Pero con el entusiasmo colectivo de internet por el atractivo rabino interpretado por Brody, también surgieron críticas y artículos de opinión sobre cómo la serie influía en tropos antisemitas, especialmente en su representación de las mujeres judías. La cuñada de Noah, Esther, y su madre, Bina, fueron a menudo criticadas por ser antítesis amargadas y controladoras de Joanne y su hermana, Morgan (Justine Lupe).

“Cuando salió y vi el primer episodio, me sentí muy incómodo”, dijo el rabino Elan Babchuck, vicepresidente ejecutivo del Centro Judío Nacional para el Aprendizaje y el Liderazgo. “Hay muchas cosas que me gustaría cambiar”.

Se mostró en desacuerdo con muchas de las representaciones del judaísmo en el programa, que cree que a menudo se presentaba como una "prueba para pasar en lugar de una tradición para transmitir", así como con el uso frecuente de la palabra "shiksa", un término despectivo para las mujeres no judías (que está notablemente ausente en la temporada 2).

Finalmente, Babchuck volvió a ver la temporada completa. Aunque sus críticas persistieron, finalmente cambió de opinión. "Celebro la serie. Creo que la representación es importante en todos los ámbitos, incluso cuando presenta defectos", dijo.

Cambios en pantalla y fuera de pantalla en la temporada 2

Cuando “Nobody Wants This” fue renovada para una segunda temporada el año pasado, Netflix anunció que los exalumnos de “Girls” de HBO, Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, asumirían el cargo de showrunners, mientras que Erin Foster, la creadora del programa que basó vagamente la historia en su propia vida y conversión al judaísmo, permanecería como productora ejecutiva.

“Nos encanta el programa. Es la voz de Erin. Es la historia de Erin”, dijo Konner. “Nuestro trabajo es, literalmente, proteger su voz y mostrarle cosas que quizá desconozca porque nunca ha trabajado en esto”.

A medida que la relación entre Joanne y Noah se torna más seria en la primera temporada, la pareja debe abordar las inevitables preguntas que surgen de sus diferentes orígenes sobre la conversión, la familia y el trabajo de Noah. En la segunda temporada, lidian con las consecuencias de que Noah fuera descartado como rabino jefe en su templo porque Joanne no estaba lista para convertirse.

Pero la temporada 2 también muestra un lado diferente de Bina y explora más de la historia de Esther, algo que Foster sostiene que siempre fue parte del plan.

“Si eres una mujer judía que ha sentido que no te gusta cómo te retratan en el mundo o cómo te percibe la gente, y esto, en cierto modo, lo reafirmó, puedo entender la sensibilidad. Definitivamente, nunca fue la intención”, dijo. “Creo que los personajes evolucionan en la segunda temporada de una forma que siempre habían tenido por natural”.

Crítica de Fielding

Sin embargo, en general, Foster y el resto del elenco se toman las críticas con pinzas. «No todo el mundo debería poder expresar su opinión públicamente en todas partes», dijo.

“Obviamente, un programa o un grupo de personajes no pueden representar a toda una civilización”, añadió Brody.

Jackie Tohn, quien interpreta a Esther, dijo que le sorprendieron algunos de los comentarios.

“Los dos personajes más disparatados de esta serie son, sin duda, Joanne y Morgan”, dijo. “Creo que, en todo caso, las mujeres judías siguen las reglas y tienen los pies en la tierra. Puede que estén dando órdenes a sus maridos, pero buena suerte discutiendo ese punto”.

Foster dijo que se tomó muy en serio la forma en que representaba el judaísmo en el programa y que, desde el principio, emplearon a un rabino consultor que "leía cada guión" y estaba presente en la sala de guionistas.

La rabina Nicole Guzik, del Templo Sinaí, una sinagoga conservadora de Los Ángeles donde se filmaron partes de "Nadie Quiere Esto", recordó que Brody, durante ambas temporadas, le pidió que repasara con él su pronunciación hebrea. "Fue tan dulce y auténtico que se preocupó mucho por interpretar el papel con precisión", dijo.

Encontrar la fe en 'Nadie quiere esto'

Aunque “Nobody Wants This” explora el judaísmo como religión y si Joanne finalmente lo adoptará, Foster sostiene que los elementos religiosos están destinados a ser “más un telón de fondo” para su historia de amor que un punto focal de la serie.

"No pretendo que parezca forzado. Creo que la gente realmente captó la dosis justa de religión en la serie", dijo.

Pero para algunos, el compromiso del programa con el judaísmo y la conversión es lo que lo hace único y atractivo.

“Que una serie de Netflix sea tan popular y genere conversaciones sobre lo que significa ser judío de una manera inspiradora y curiosa, no veo cómo podemos ser críticos”, reflexionó Guzik. “Sé que habrá diferentes partes de la narrativa judía con las que no necesariamente me adhiera o con las que no me alinee. Pero esa también es la historia judía, ¿verdad? Somos muy diversos”.