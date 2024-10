La Materialista y Eury Matos comparten fotos inéditas de su boda civil "secreta"

La exponente urbana La Materialista y el empresario artístico Eury Matos habían mantenido la fecha de su boda en secreto hasta el pasado martes, cuando revelaron a través de una publicación en redes sociales que contrajeron nupcias por el civil el 22 de octubre del año pasado.

“Nuestra Boda civil en secreto fue un día como hoy: 22/10/2023”, publicó la artista en su cuenta de Instagram junto a un carrete de fotografías inéditas de la ceremonia.

La pareja aprovechó su aniversario para expresarse su amor y contar su historia casi idílica.

“No, nos dimos tiempo para conocernos pero decidimos conocernos con el tiempo. Entendiendo que amarnos era una decisión”, escribió La Materialista.

Por su lado, el mánager urbano reposteó la publicación y destacó: “Sin buscarnos nos encontramos, sin saberlo nos conocimos y si querer nos amamos”.

Matos reveló que las imágenes de la ceremonia compartidas por ambos nunca habían salido a la luz pública.

La “gran” boda

La Materialista y Eury MatosInstagram

En noviembre del año pasado, La Materialista compartió en sus redes sociales que ya era una mujer casada y pidió a sus seguidores que la llamen “señora”.

“¿Con quién me casé? Con un caballero y no porque me da los buenos días con desayuno en la cama o me abre la puerta del carro, sin duda podría ignorar todo lo antes mencionado porque me hace sentir como una dama, las damas me entienden como los caballeros a él”, iniciaba el mensaje.

La fiesta de bodas, luego de la ceremonia civil, se realizó en el hotel Embajador con un despliegue musical frente a 200 invitados. Según contó la artista a la revista People en Español, durante la noche usó cinco vestidos de novia mandados a hacer por su esposo.

La pareja se dio el “sí acepto” tras dos años de noviazgo y en mismo lugar al que asistieron como invitados a la boda de El Alfa en el 2021.