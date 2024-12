Gran fiesta Navideña

¡Hola, buenos días! Había oído hablar del músico y cantante Ala Jaza y hasta he oído su música, no suena mal, es muy popular, lo contratan mucho para fiestas, lo pude ver y escuchar en una cena de una empresa financiera en Santo Domingo, no me gustó mucho, el sonido se escuchaba más alto que su voz, cambia mucho de ritmo, para bailar no es bueno, aunque los invitados lo hacían, tenía una buena selección de música, él y su grupo muy simpáticos, cuando él hablaba decía lo que quería con un acento muy cibaeño. A este artista le está yendo bien económicamente y qué bueno, porque es una persona joven que viene de abajo. A una gran parte de la población le gusta ese estilo y la verdad que hay que adaptarse a los tiempos. Pues bien, fui invitada a esa cena de gala muy bien organizada por la empresa Créditos Directos, con dos sucursales en la capital del país.

Detalles

Esta actividad fue ofrecida para todo su personal e invitados especiales, muy bella, con mucho protocolo, un salón espectacular, bien decorado, las mesas bien decoradas, las copas elegantes, los juegos de vajillas preciosos, cada cosa en su lugar, la comida muy variada y exquisita, los postres fabulosos, a media noche brindaron un sabroso sancocho a todo dar, los mozos y mozas muy atentos. Cuántas atenciones, en demasía, en esta celebración de Navidad, una maravilla, nada faltó, todo estaba previsto por los organizadores, hasta la lluvia era una bendición esa noche del viernes 20, donde los invitados, desde el piso 27 del exuberante hotel, veíamos caer, tremendo torrencial.

Gran hotel

Nos quedamos esa noche en el mismo hotel, el Silver Sun Gallery , que antes era de Diandino Peña, ya adquirido por otros inversionistas, está muy bien cuidado, lindo, de 27 pisos, tiene todos los detalles de un hotel cinco estrellas, cómodo, las habitaciones amplias y confortables, con una vista sensacional, desde donde se divisa toda la ciudad y un gran lobby, ubicado en la Av. Tiradentes, entre Naco y Piantini, no conocía sus habitaciones, pero sí la obra, estuve allí en una actividad hace varios meses, ahora lo conocí mejor y quedé encantada.

Feliz Año Nuevo

No voy a decir lo de siempre para este fin de año que termina hoy 31 de diciembre, que conduzcan con cuidado, que si beben no manejen, etcétera y demás, después de todo la gente lo sabe y hace lo que quiere, pero sí deseo felicitar a todos en este nuevo año que comienza mañana y que económicamente nos vaya mejor, porque para muchos no fue bueno. A propósito de año nuevo, ahora está de moda irse fuera del país, en especial a Colombia, Perú y ni se diga Madrid, conozco un montón de gente que se fueron a Europa y hasta el Presidente viajó a Estados Unidos junto a su familia. Hasta la próxima.