Zeo Muñoz: cantautor, izquierdista y cibaeño de Navarrete que desde New York regresa a sus raíces

Conocido por canciones como “Millones de gallos rojos” y “Difícil de entender”, Zeo Muñoz es un joven oriundo del municipio de Navarrete, “el home group”, donde escuchó su primera canción y estudió en la escuela hasta culminar el bachiller. Allí le aguardan amigos y algunos familiares.

“Todavía sigue siendo mi punto central, cuando yo vengo a República Dominicana siempre visito mi pueblo, mis amigos, mis padres están en Estados Unidos, pero tengo mis tíos”, explica a Listín Diario.

Zeo era parte de una patrulla de Boys Scout en Navarrete, donde escribió sus primeros inicios de canciones en los llamados cantos de patrulla, canciones de ánimo para continuar la jornada, donde llegaron a tener 126.

“En los Scout yo aprendí demasiadas cosas, me siento muy agradecido de ellos, ahí aprendí desde la formación de las nubes, cocinar pan, nadar, cocer, interacción con los demás compañeros, algo de liderazgo porque era responsable de 10 u 11 niños de su edad. Esto me marcó”, afirma.

Navarrete es un municipio conocido por los movimientos sociales y las contundentes protestas en demanda de sus necesidades, afirma que es a través de los grupos de izquierda como se acerca a la música bohemia.

“Hay una relación directa entre la bohemia y la izquierda, en mis redes sociales me describo como cantautor, izquierdista y cibaeño. En el bachillerato estaba toda esa onda pasaban cassette y a mí me gustaban mucho Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, llevábamos la guitarra, el efecto tiril con Víctor Jara, que era la voz. Entonces la música trova tiene algo de protesta, y lo de bohemio tiene mucho de izquierda”, destaca.

En Navarrete dio su primera serenata, compuso sus primeras canciones ya como bohemio y adquiere su primera guitarra.

“Yo le decía a mami que me comprara una guitarra, y comencé a guardar parte de lo que me mandaban 5 o 10 dólares, hasta que reuní 110 dólares y compré mi primera guitarra. Y cuando los muchachos iban a dar serenata yo me pegaba y en cierto modo dañaba la vaina”, cuenta.

Depresión

Al llegar a New York tiene varios trabajos incluyendo salvavidas.

También fue a la universidad. De profesión criminalista, aun emocionado cuenta que siempre le gustó la política. Se imaginaba trabajando en la ONU.

Narra que un amigo suyo quería ser policía y le dijo vamos a estudiar eso le pareció interesante y se apuntó. Terminó hasta que se graduó.

En un período de su vida enfrentó la soledad, que lo llevó hasta la depresión, y una especialista le recomendó hacer un hobby que lo hiciera feliz. Así vuelve a la música.

En la universidad se reunió con un grupo de amigos dominicanos y colombianos y formaron una banda de rock. Así perdió el miedo y fue desarrollando su pluma.

“Yo quería estar atrás y escribía la mayoría de canciones, luego el cantante se va y me toca a mi ser vocalista, porque era el único que sabía la letra de las canciones”, resalta.

La banda se separa, y buscando sentirse mejor comienza a cantar en bares. Y en la sala de su casa de forma artesanal graba sus canciones y se las regalaba a amigos y familiares.

Video Zeo Muñoz - Wason Brazobán "Millones de gallones rojos" (Video)



COLABORACIONES

Su primera colaboración fue con Tony Almont, del grupo Toque Profundo. Luego vino “Millones de gallos rojos” con Wason Brazoban, y “Dificil de entender”, con Sergio Vargas. A ellos les guarda un profundo agradecimiento y mantiene una amistad.

“La canción difícil de entender yo compuse una parte para Sergio Vargas, quien me encontró tocando en un bar y me dijo no te vas, y seguimos tocando hasta las 9 de la mañana", relata.

A seguidas añade: "La primera parte de esa canción era para él por eso dice: Volveré a tener resacas, aventuras y cigarros… volveré a ver otro viernes por la noche, todo eso es de ese encuentro donde amanecimos de viernes para sábado con los cigarros”.

Emocionado asegura que sueña hacer una colaboración con Fernando Villalona, de quien dice marcó gran parte de su niñez y adolescencia.

Video Zeo Muñoz. ‘No sabia de ti’. Video



DISCOGRAFÍA

Zeo tiene dos álbumes y más de 10 sencillos disponibles en todas las plataformas digitales. Ha abierto conciertos de Vicente Garcia, Jarabe de Palo, Kany Garciia y otros.

Se ha presentado en España, algunas ciudades de Colombia y República Dominicana.

Se encuentra de gira en República Dominicana desde este 15 de diciembre hasta principios de enero, donde visitará ciudades nuevas como San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, también Santiago, Santo Domingo, Moca, Salcedo y Mao. Este domingo 17 cantará en Hard Rock Café Santo Domingo.