Omar Fernández visita Urbanización Costa Verde

Luego del llamado realizado por la comunidad al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, para que intervenga y haga que se respete lo establecido en la Ley 163-01, el legislador visitó la Urbanización Costa Verde.

"Deseamos definir esta situación, donde podamos apoyar a los dirigentes que verdaderamente nos representan, tener un servicio de calidad, tramitar nuestros documentos en la demarcación que verdaderamente nos corresponde, que respeten nuestras normas de la comunidad, que nos tomen en cuenta dentro de los programas de desarrollo urbanísticos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Solo con hacer cumplir la ley No. 163-01 volveremos a dignificarnos en la demarcación perimetral que nos corresponde", sostuvo la presidenta de la Junta de Vecinos, Migdalia Duran.

En ese mismo sentido, la presentación estuvo a cargo del señor Sergio Hernandez Diaz, encargado de la comisión de reinserción al Distrito Nacional de Costa Verde.

Hernandez Diaz inició la presentación agradeciendo la visita del legislador y continuó presentando de manera detallada todo el seguimiento que se le ha dado desde el 2017 cuando se mudó en la Urbanización Costa Verde.

"Todo inició cuando me mudé a Costa Verde en el año 2017, cuando participé en mi primera reunión de la Junta de Vecinos. Al final de la misma, tomó la palabra delante de la comunidad un señor con muchísimas carpetas diciendo: Aquí tengo todas las pruebas que indican que desde el 2006 Costa Verde sigue perteneciendo al Distrito Nacional. Al escuchar eso, de inmediato me puse en contacto con él y al otro día visité su casa para ver todo. Ese Sr. se encuentra hoy aquí con nosotros, pido un gran aplauso para el Sr. Nelson Ventura", sostuvo.

Durante la presentación, el encargado de la comisión del Distrito Nacional para la Urbanización, mostró a Fernández, la Certificación del Senado de la República Dominicana y todos los documentos, leyes y publicaciones que ratifican a Costa Verde como parte del Distrito Nacional.

Reafirmó ante el público que, "desde el 2017 que recibimos la certificación del Senado estamos en esto. No es posible que en pleno 2025 mi senador sea Omar Fernández del Distrito Nacional, Rosalba Ramos sea mi fiscal del Distrito Nacional y entonces el Ayuntamiento sea de otra demarcación".

Por su parte Horacio Lamadrid hijo, miembro de la Urbanización Costa Verde, y parte de la directiva de la Junta de Vecinos, al final de la presentación en la parte de preguntas y respuestas mencionó que la Alcaldía indicó que fue un error que el sector Costa Verde estuviera incluido en la rendición de cuentas del 2023 presentada por por la Alcaldía del Distrito Nacional.

"Ellos argumentaron que fue un error, cuando la Ley establece que somos parte del Distrito Nacional, poniendo en tela de juicio toda la rendición de cuentas. Cabe resaltar que luego en la rendición de cuentas del 2024, removieron a Costa Verde de la publicación", dijo.

De igual forma, en la presentación, mostraron que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 0172-23 al abogado Aquiles Machuca, que también es residente y propietario en la Urbanización Costa Verde.

En la misma, se ratifica en la página 31 y 32 que Costa Verde es Distrito Nacional como lo establece la Ley 163-01.

Hernandez Diaz recalcó que "el Ayuntamiento del Distrito Nacional está en rebelión frente a lo que dicta la Ley 163-01 e irrespetando lo que establece el Tribunal Constitucional en esa sentencia".

Al finalizar, Fernandez sostuvo que le quedaba claro con la presentación realizada que Costa Verde es parte del Distrito Nacional y que hará todo lo posible para que en términos municipales vuelva al Distrito Nacional.

"Yo lo presento con esto, me queda muy claro, y esto debería ser mi arma de reglamento que me ayude a defender el tema, si con esto no fuese suficiente, entonces me comunicare con ustedes para juntos llevar esto a otras instancias que obliguen a las autoridades a reconocer a Costa Verde como parte del Distrito Nacional. Yo, sea reconocido o no por el Ayuntamiento, yo en el Senado represento a Costa Verde. De todo el Distrito Nacional tengo yo la obligación y el deber constitucional de hacer todo lo que tenga que hacer para que ustedes pasen de Santo Domingo Oeste en términos municipales, al Distrito que es donde pertenecen, así que cuenten conmigo", afirmó.