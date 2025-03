Colorado: 2 años con más de 100 derrotas

El equipo Colorado Rockies ha perdido más de 100 juegos las dos últimas temporadas. Eso es demasiado para un calendario de MLB de 162 partidos, pero ha ocurrido con alguna frecuencia en los últimos tiempos.

Lo más notable de este caso es que en la oficina de los dueños, ni en sus hogares, hay intranquilidad por tal acontecimiento. ¿Por qué esta afirmación? Porque ellos hacen pocos movimientos buscando mejoría, incluyendo la permanencia del mismo manager, Bud Black, por 9 años seguidos.

Los Rockies nacieron en 1993, y en 32 años de existencia tienen una sola gran historia. Ocurrió en 2007 cuando ganaron 14 de sus últimos 15 juegos, clasificaron en un partido de 13 innings ante los Padres de San Diego (juego 163), y asistieron a playoff vía wild card. Allí barrieron seguidamente a Filadelfia y a Arizona, pero cayeron en la Serie Mundial ante Boston, también por barrida. Clint Hurdle fue el manager del equipo en ese entonces.

No es mucho lo que se puede vislumbrar para Colorado 2025, a no ser evitar que nuevamente pierdan 100 juegos. No fueron a la agencia libre, no hay muchas cosas nuevas, y tan solo piensan hacer el mejor esfuerzo para superar su marca de 61-101 del año pasado. En 2023 tuvieron 60-103, en 2022 terminaron con 68-94, en 2021 con 74-87 para el cuarto lugar de la División Oeste.

Ellos forman parte de un grupo muy fuerte que completan Dodgers, San Diego, Arizona y San Francisco. De hecho, Colorado nunca ha ganado la División, y las 5 veces que han asistido a playoffs ha sido por wild card.

La última vez fue en 2018, ganaron su primer juego a Chicago Cubs, pero luego perdieron ante Milwaukee.

ROTACION: El pitcheo de este año será bastante parecido al de la pasada campaña. Estarán Kyle Freeland (5-8 y 5.24 con solo 21 aperturas). Luego vienen Antonio Senzatela, Ryan Feltner, el venezolano Germán Marquez, entre otros. El cerrador sería Victor Nodvik, y figuran varios dominicanos con posibilidades de quedarse.

Están los poco conocidos Angel Chivilli, nativo de La Victoria, y quien debutó el año pasado.El zurdo Luis Peralta y el “increíble” Yefry Yan, el hombre que da saltos altos cuando poncha uno. En los entrenamientos. Yan ha tenido 4 entradas, 3 hits, 2 carreras, 3 ponches, efectividad en 4.50 . Está también el veterano Diego Castillo.

OFENSIVA: Revisando el roster de este club no aparecen las “estrellas”. Hace años Kris Bryant proyectaba que se convertiría en un estelar cuando debutó con Chicago Cubs, pero el hombre se quedó en el camino. El año pasado estuvo lesionado y tuvo actuación parcial, y ahora es una opción de designado o primera base.

El receptor se llama Jacob Stallings, en primera Michael Toglia, en segunda ootro venezolano, Thairo Estrada, en tercera Ryan McMahon, y en el short uno de los mejores del equipo, Ezequiel Tovar (Venezuela). El año pasado tuvo 26 jonrones y 78 impulsadas.

Para los jardines hay varias opciones: Jordan Beck, Brenton Doyle, Sam Hilliard , Nick Martinez.

PROYECCION: Si ellos ganaron apenas 61 juegos el año pasado, cualquier cosa que mejore eso es motivo de celebración.

MAS NOTAS DE BÉISBOL

Las Estrellas Orientales han dado el palo del año con las firmas de los lanzadores Esmil Rogers, derecho y Enny Romero, zurdo.. Los analistas expertos dicen que será una de las mejores combinaciones de zurdo y derecho de Lidom en mucho tiempo… Angel Ovalles se ha movido en grande, y ha captado parte del personal de las Aguilas y los Toros. Eso incluye peloteros, coaches, managers, y dicen (a modo de chiste), que está pensando seriamente ofertarle a varios colegas periodistas que no tienen compromisos con el equipo aguilucho. ¿Será verdad eso?

.- Pablo Reyes ha sido el jugador de más impacto esta primavera para los Yanquis. Es un tremendo utility, y en la ofensiva batea .326 con 2 jonrones, 5 empujadas..Este lunes disparó jonrón, doble y hit, en un partido de Yanquis y Mets que finalizó empate a 6… JuanSoto tuvo de 2-0 y luego se fue al descanso. Los Mets de Soto debutan este jueves 27 en Houston ante el zurdo dominicano Framber Valdez.

.- Los Bravos de Atlanta dejaron libre al lanzador Dany Jiménez, y los Tigres de Dertroit firmaron al jardinero Manuel Margot, quien dejó a Milwaukee.