Celinés Toribio: “Mi exmarido es mi mejor amigo”

Hace seis años que Celinés Toribio se divorció de Giancarlo Chersich, pero al contrario que muchas parejas, la actriz y su exesposo llevan una excelente relación tanto que son mejores amigos y se consultan todo.

“Giancarlo Chersich, mi exmarido, es mi mejor amigo. Yo no me compro un celular si no lo llamo porque para mí es el hombre más inteligente que yo he conocido”, dijo la actriz en el podcast de la comunicadora Liza Blanco “Entre nubes y fuego”.

Toribio contó que su actual pareja, a quien ella apoda “Mr Big”, está consciente de su relación con su exesposo incluso salen a cenar los tres juntos.

“Yo me voy a cenar con Giancarlo, pero Giancarlo tiene su pareja y yo la mía. Ahora Giancarlo nunc ame ha presentado su pareja, me la enseña en fotos, pero con la mía sí, hemos salido a cenar y yo le he cocinado a los dos”, explicó dejando claro la buena relación que llevan.

Sobre el motivo por el cual se divorciaron la actriz de “María Montez” confesó que su exesposo buscaba en ella una madre y ella en él un padre. “En el momento en el que yo dejé de ser su mamá y él dejó de ser mi padre, ya se rompió todo”.

Celinés Toribio y Giancarlo Chersich tuvieron diez años de relación y se conocieron frente a cámaras en 1998 cuando la presentadora, modelo y actriz le hizo una entrevista al manejador y empresario de Hollywood.

Actualmente, la también comunicadora y productora se encuentra en una relación en la que dice estar feliz y en paz

Celinés Toribio siempre ha tenido la esperanza de ser madre por lo que se ha realizado tres procesos de fertilización in vitro, los cuales han sido fallidos.