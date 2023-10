Figuras dominicanas le dan calor a la idea de la congelación de óvulos como opción para ser madres

En los últimos tiempos, congelar óvulos se ha convertido en una opción para millones de mujeres, entre ellas las celebridades que, por temas de trabajo, no sentirse listas u otras razones personales han adoptado esta medida con la finalidad de dejar abierta la puerta a la maternidad.

En el ámbito local, varias figuras han tenido experiencias o han presentado planteamientos relacionados a la criopreservación, entre ellas las actrices Marta González y Celinés Toribio, las comunicadoras Luz García y Jenny Blanco, y la más reciente, la presentadora y actriz Gabriela Desangles.

En recientes declaraciones, Gabi Desangles adelantó que en el mes de diciembre congelará sus óvulos para tener un hijo, asegurando que a pesar de que aún puede engendrar, si en un futuro desea traer un nuevo integrante a su familia, le gustaría que fuera con sus propios óvulos.

“Aunque quiera tener hijos en cuatro años, si mi cuerpo me lo permite, quisiera tenerlos con los óvulos de la edad que tengo ahora”, afirmó la presentadora de televisión al programa “Esto no es Radio” (Alofoke FM).

En 2019, la actriz dominicana Marta González decidió vitrificar (o congelar) sus óvulos con la idea, en ese entonces, que si en el futuro ella quisiera convertirse en madre y por alguna razón no pudiera con esta técnica sería posible.

Marta González y su hija Sienna a la salida del Baptist Health South Florida. La niña nació el 28 de diciembre de 2022.

"Luego de cuatro años de una relación, mi pareja de entonces me comunicó su decisión de ya no querer tener hijos. En cambio, me pidió que sacrificara mi deseo de ser madre, lo que para mí no era negociable”, relató González en 2021 al periódico Diario Libre.

Luego agregó: “Entendí inmediatamente que el paso que debía de dar era el de congelar mis óvulos”.

La actriz, ahora de 40 años, se sometió a un proceso en Mallorca, España, por unos 10-12 días, tiempo en el que se inyectaba tres veces al día.

Sobre el tema abundó: “Congelar tus óvulos es algo muy personal. Yo creo firmemente en Dios pero también en la ciencia. Sueño con que mis hijos tengan mi ADN, pero estoy consciente de que después de los 35 años la cantidad de óvulos que la mujer tiene disminuye drásticamente. Ya iniciado el proceso me llené de mucho miedo, de cuántos óvulos podrían extraerse y de si tendría que volver a pasar por otros ciclos. No sabía si emocionalmente estaba preparada para repetirlo”.

En 2022, González reveló que se encontraba en la dulce espera, que llegó el pasado 28 de diciembre, cuando ella recibió en sus brazos en un hospital de Miami a su primogénita Sienna Lluberes González, a quien define como un milagro de Dios.

“Gracias padre amoroso por tu misericordia y regalarme el milagro del nacimiento de mi hija sin complicaciones para ella”, expresó en sus redes sociales.

La criopreservación es el proceso por el cual se congelan células o tejidos para conservarlos en condiciones óptimas garantizando sus funciones vitales durante un largo periodo de tiempo.

Celinés Toribio pensó en congelar sus ovulos, pero se le hizo tarde.

En 2021, la actriz dominicana Celinés Toribio confesó que no podrá tener hijos, debido a varios factores, por lo que le sugirió a las mujeres a que frisen sus óvulos antes de los 40 años.

“Chicas, fricen sus óvulos”, sostuvo Toribio, quien además indicó que en su tiempo no recibió el consejo de nadie para hacerlo y hoy sufre las consecuencias.

Luz García en algún momento pensó en congelar óvulos.

La comunicadora Luz García llegó a pensar en congelar sus óvulos, pero no lo hizo a tiempo.

“En algún momento por el mismo hecho de no tener aún una pareja pensé en la posibilidad de congelar mis óvulos, pero no lo hice, lo fui dejando pasar”, comentó al portal Masvip en 2021.

García, que es madre de Miguel Ángel Soto García de 13 años, explicó que sobre el tema: “Sí averigüé y me informé al respecto, y lo interesante es que siempre tendrás la oportunidad de hacerlo de forma natural, solo se recurre a la opción de utilizar los óvulos congelados, sí sé pasó el tiempo o por recomendaciones médicas, es una forma de asegurar que tu óvulo se mantenga joven”.

Jenny Blanco: "Estoy hace rato en el tiempo de hacer eso, de hacer una congelación de óvulos".

En julio pasado, la presentadora Jenny Blanco confesó a Listín Diario que ha investigado sobre la vitrificación de ovocitos o congelación de óvulos, un método de fertilización que han realizado famosas como Eva Longoria, Sofía Vergara, Kourtney Kardashian, Emma Roberts, Priyanka Chopra, Rebel Wilson y Chrissy Teigen, pero que con pesar lamenta haberlo pospuesto.

“Qué mal de mi parte porque de verdad es que yo estoy hace rato en el tiempo de hacer eso, de hacer una congelación de óvulos, tal vez, y programarme hacia el futuro de tener un hijo porque yo deseo ser madre, está dentro de mi proyecto de vida”, aseveró.

Jenny estuvo casada desde el año 2016 hasta el 2020 con el empresario ítalo-colombiano Antonio Bendek.

La comunicadora aseguró estar arrepentida y catalogó como un error el no haberle planteado el tema a su exesposo y esperar estar en una relación perfecta para comenzar a procrear.

“Es que yo siempre he querido tener una relación perfecta para tener un hijo y ese ha sido mi error y por eso lo he ido postergando tanto y lo he esperado tanto y yo entiendo que ese tiempo, en ese momento, por lo menos un niño o una niña… yo sería muy feliz de haber tomado esa decisión”, explicó.

CASOS DE EXTRANJERAS

La colombiana Sofía Vergara es considerada como una de las mujeres más bellas del mundo.

En otros casos extranjeros, la actriz Sofía Vergara es una de las famosas que acudió a vitrificar sus óvulos a la edad de 40 años, alegando que su prometido en ese entonces, Nick Loeb era tres años menor que ella no tenía hijos.

"Solo quiero estar preparada. Mi novio Nicky es tres años más joven que yo y nunca ha tenido un hijo”, dijo Vergara en ese entonces.

Sin embargo, tras terminar su relación en el año 2014, Vergara y Loeb llegaron hasta los tribunales lidiando una extensa batalla legal por los embriones congelados debido a que la actriz quería destruirlos, pero Loeb quería hacer uso de ellos a través de un vientre de alquiler.

En 2017, la estrella de “Modern Family” presentó documentos a la corte para que su expareja no pudiera hacer uso de los embriones sin su consentimiento, logrando que un juez fallara a su favor.

Cuando eran esposos, Adamari López y Luis Fonsi decidieron congelar embriones fertilizados luego de esta fuera diagnosticada con cáncer de mama.



Una situación similar vivió la presentadora de televisión Adamari López, quien, junto a su pareja en ese entonces (2006 a 2010), el cantante Luis Fonsi, tomaron la decisión de congelar embriones fertilizados luego de esta fuera diagnosticada con cáncer de mama.

“Hicimos el tratamiento de los embriones donde se fertilizan y se guardan por si acaso la quimio afecta a ese proceso”, indicó el músico durante una entrevista a Molusco Tv.

No obstante, tras la separación de la pareja, el uso de los embriones convertiría en padre al intérprete de “Despacito”, idea que no convenció a la presentadora, quien expresó no estar segura si Fonsi y ella criarían un hijo en armonía.

Priyanka Chopra Jonas cuando asistía a la Gala Met 2023 que celebra "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty"Getty Images via AFP

Otra celebridad fue la actriz y cantante Priyanka Chopra que confesó que a la edad de 30 años congeló sus óvulos para seguir enfocada en su carrera como actriz.

Durante una entrevista, la oriunda de la India manifestó que sintió un gran alivio al hacerlo. Pero, a pesar de que Chopra se casó en 2018 con el integrante de los Jonas Brothers, Nick Jonas, la pareja decidió tener una hija a través de un vientre en alquiler en 2022, acción que fue criticada por sus seguidores.

Ante esto, la actriz se defendió y declaró que tuvo complicaciones médicas.

Kourtney Kardashian y Travis Barker, una relación estable. EFE.

Kourtney Kardashian no tuvo mucha suerte, y es que la mayor del clan Kardashian reveló a finales de mayo que había perdido siete óvulos que había congelado cuando era joven, alegando que nada es seguro ni siquiera para las mujeres que deciden realizar ese proceso.

"Tenía siete óvulos congelados de hace años, antes de Travis. Cuando tenía 38 o 39 años, todo el mundo me empujaba a hacer eso. La mayoría de los míos no sobrevivieron al deshielo porque los óvulos son una sola célula, y ninguno de ellos llegó a ser un embrión", afirmó la celebridad.

Kardashian opinó que la congelación de óvulos no está garantizada. Calificándolo como un malentendido que la gente hace pensando que es una red de seguridad, y no lo es.

Finalmente, a sus 44 años, en junio la creadora de Lemme anunció que se encontraba en la dulce espera junto a su esposo, Travis Baker.

La actriz estadounidense Eva Longoria.Instagram

La actriz Eva Longoria tomó la decisión de congelar sus óvulos cuando estaba grabando la serie “Mujeres desesperadas”, ya que, al protagonizar la serie, se le impedía quedar embarazada.

Años después, a sus 43 años y casada con el empresario José Bastón, Longoria decidió convertirse en madre, dando a luz a su primogénito Santiago Enrique, en el año 2018.

Celine Dion salió embarazada cuando tenía 41 años,AP

Otra celebridad que ha acudido a esta técnica es Céline Dion, quien salió embarazada cuando tenía 41 años, después de que haberse realizado una fertilización in vitro.

Los doctores de la artista implantaron un embrión que había sido congelado en nitrógeno líquido durante ocho años.

La cantante Dion congeló sus embriones para realizar el procedimiento de fecundación in vitro, cuando trataba de concebir a su primer hijo, René Charles, quien nació en 2001.

EXPLICACIÓN DE UN EXPERTO

Explicación del Dr. Victor Montes de Oca G.

El óvulo humano es una estructura esférica de gran tamaño y características muy particulares, por ello el congelamiento del gameto femenino resultó, en un principio, una estructura difícil para preservar.

En la década de los 90 la tasa de embarazos con técnicas de reproducción asistida utilizando óvulos congelados/descongelados, era extremadamente baja.

A partir del año 2000, con la utilización de la técnica de vitrificación, que no es más que un congelamiento rápido, se llevan estos gametos a temperatura de -196 grados, introduciéndolos en nitrógeno líquido para su uso posterior.

En 2010, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM), la homologa como técnica para la preservación de ovocitos, permitiéndonos planear el futuro reproductivo de la mujer.

Así como en la década del 60 las pastillas anticonceptivas resultaron ser la revolución sexual, la vitrificación de ovocitos se constituye en una segunda revolución sexual o más allá.

Sabemos que la edad juega un papel fundamental en las tasas de embarazo y que la mujer nace con una cantidad determinada de ovocitos que serán utilizados durante todo su período reproductivo, habiendo una disminución marcada a partir de los 35 años, pese a que en la actualidad, es la edad en que muchas están embarcándose.

Ahora bien, no es sólo una disminución del número de óvulos con la edad, sino que también la calidad de estos óvulos se ve afectada, lo cual se traduce en una mayor cantidad de abortos en aquellas que consiguen embarazarse.

Ventajas y procedimiento. Otro beneficio que nos da la posibilidad de poder vitrificar óvulos para su uso posterior, es el creciente aumento y cada vez a edades más tempranas, de la detección de patologías neoplásicas como lo es el cáncer de mama. La quimioterapia y la radioterapia afectaran irreversiblemente la cantidad y calidad de los óvulos.

Esta presencia de enfermedades inmunológicas deteriora la reserva ovárica y condiciona a una falla ovárica prematura.

Para la vitrificación de óvulos, previo a la realización de exámenes generales y de valoración de su reserva ovárica se someterá a lo que en reproducción humana llamamos híper estimulo ovárico controlado, es decir, utilizaremos hormonas para producir una respuesta híper fisiológica de los ovarios para que desarrollen un número de ovocitos adecuados. Éstos son extraídos de los ovarios mediante unas agujas especiales, guiados por sonografías por vía vaginal. Es un procedimiento indoloro, pues es sometida a una sedación supervisada por un anestesiólogo. Una vez recuperados, estos óvulos son entregados a las embriólogas, quienes harán el procedimiento de vitrificación.

En el momento en que esta mujer decida utilizar sus óvulos, se realizara el procedimiento de reproducción asistida, utilizando espermatozoides de su pareja o del banco de espermas.

(Las explicaciones son del Dr. Victor Montes de Oca G., ginecología-obstetricia, medicina reproductiva, director médico Profert).