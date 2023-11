Los días de Gabriela (Gaby) Gómez consisten en balancear dos vidas muy distintas. En las mañanas es maestra de ciencias, historia e inglés en un colegio. En las tardes y noches se dedica al escenario, a ensayar para preparar los montajes teatrales en los que participa como figura protagónica, casi siempre.

Aunque es muy joven, Gabriela es también fundadora y profesora de su propia academia de teatro musical: KIÚ Performing Arts, y fue semifinalista de la segunda temporada del programa televisivo “Dominicana’s Got Talent”.

Su dones son tan notables que al mismo tiempo es figura central en los musicales “Grease” y “La Cenicienta”, como se percibe a simple vista cuando se llega a la parte frontal del Teatro Nacional Eduardo Brito y se ven los dos carteles de esos montajes teatrales con su rostro.

“Yo audicioné para ‘Cenicienta’ y para ‘Grease’ el mismo día, tuve una en la mañana y otra en la tarde”, confesó la joven artista.

Luego agregó: “Me acuerdo que mi mamá me dijo: tú te imaginas que te den los dos personajes, y yo le dije yo no creo. En ese momento no me imaginé que esto iba a estar pasando hoy”.

Gabriela Gómez en su papel en el musical "Grease".

Gaby Gómez, quien también es licenciada en Psicología, ha encontrado en el arte un camino lleno de dudas, un amor a la enseñanza, pero sobre todo una lucha para vivir de lo que ama.

“Ser artista y vivir del arte únicamente es muy difícil en cualquier parte del mundo, no solamente nuestro país”, admitió en su conversación con Listín Diario.

Por esa realidad socio-económica que le toca a muchos artistas “fue que tomé la decisión de estudiar psicología, pero al final del día a mí lo que me gusta trabajar es arte”.

Gabriela Gómez junto a los carteles gigantes colgados en el Teatro Nacional donde se anuncian los musicales que ella protagoniza.

ESTUDIOS

Gaby es egresada de The American Musical and Dramatic Academy (AMDA) en Nueva York, y tras volver de sus estudios empezó la carrera de psicología, mientras continuaba participando en producciones teatrales.

Tras terminar su licenciatura optó por un trabajo que le permitiera continuar haciendo teatro y por esa razón decidió dedicarse a la docencia, ocupación que le permitió descubrir su don para la enseñanza. Hace alrededor de un año esta constancia se vio opacada por una oscura nube de incertidumbre. El panorama de Gaby lucía distinto al actual. La actriz contó que consideró abandonar el arte y realizar una maestría relacionada con la psicología.

“Yo dudo si de verdad vale la pena yo seguir sacrificando mi tiempo para esto, si vale la pena, si de verdad yo voy a llegar lejos, o sea, uno tiene todas estas dudas constantemente que a veces uno se dice bueno, quizás yo debería tener un trabajo normal”, confesó.

Es durante esa etapa que abren las audiciones de “Cenicienta” y “Grease”. La joven decidió darse otra oportunidad y dejó que el destino le diera la respuesta, la cual resultó ser a favor de seguir en el arte porque en ese momento de indecisiones llegaron las propuestas de los dos musicales.

“Fue como si la vida me está dejando saber que yo no debería dejar de hacerlo, y al final del día es mi pasión, lo que pasa es que es muy difícil y uno a veces tiene su momento de frustración”, añadió.

Sus reflexiones continuaron: “Es muy sacrificado, pero al mismo tiempo muy gratificante, o sea, al final del día todas las horas de ensayo, todas las horas de sueño que quizá uno perdió al final, vale la pena cuando uno se para en el escenario y recibe el aplauso del público”.

Gabriela Gómez estudió psicología es profesora de varias materias en un colegio.

sobre ella

Inició sus estudios de Teatro Musical en JAM Academy dirigida por Elizabeth Lenhart. Es egresada de The American Musical and Dramatic Academy (AMDA) en Nueva York. Ha participado en musicales como “A Christmas Carol”, “Hansel y Gretel”, “El Despertar de la Primavera”, “En Espera del Mesías”, “Ese Cuento no es así 2”, “El Mago de Oz”, “Las Siete Palabras” y “Cats”.

Luego de protagonizar “Grease”, la versión local de “La Cenicienta” se presentará en el Teatro Nacional Eduardo Brito, el 17 y el 18 de noviembre a las 7:30 de la noche y el 19 de noviembre, con dos funciones, a las 11:00 de la mañana y a las 5:00 de la tarde. Con guión de Frank Ceara, cuenta con las actuaciones de Cecilia García, Hony Estrella, Luz García, Miguel Lendor (Papachín), Ana Rivas, Carolina Rivas, Raeldo López, Juanma García, Sócrates Montás y Gabriela Gómez.

"La Cenicienta" es protagonizada por Gabriela Gómez.

La dramaturgia de "La Cenicienta" es de Frank Ceara, que recibió aplausos del público cuando se estrenó en abril pasado, vuelve a escena para complacer a aquellos que no pudieron presenciar la puesta en escena. La dirección está a cargo de Carlos Espinal.